La Città metropolitana di Roma sta provvedendo alla progettazione per interventi urgenti e risolutivi utili alla riapertura della strada via Traiana e la zona interessata dalla frana nel Comune di Segni.

CITTA’ METROPOLITANA ROMA, FRANA VIA TRAIANA A SEGNI. INTERVENTI RISOLUTIVI, ZOTTA – CASCIOLI “UN MICROPONTE PER RAFFORZARE LA SICUREZZA”

“Abbiamo concordato con il Sindaco di Segni, che ringrazio per la disponibilità, un intervento che non solo risolva i problemi legati alla percorribilità della strada e al rispristino della zona interessata dalla frana, ma anche alla sicurezza e al contenimento del deflusso delle acque. Siamo pronti a intervenire non appena si otterranno tutte le autorizzazioni da parte degli organi competenti”.

“L’intervento di Città metropolitana garantirà, grazie alla costruzione di un micro ponte, una situazione di maggiore sicurezza per i cittadini del mio territorio e per quanti transiteranno in quella strada, nodo viario fondamentale per la viabilità del nostro Comune. Continueremo una stretta interlocuzione con la Città metropolitana di Roma che si è dimostrata disponibile ad accogliere le nostre richieste”.

“L’obiettivo comune è quello, una volta ottenute tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli altri organi competenti, di iniziare il lavoro tra un mese”.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma

Piero Cascioli, Sindaco del Comune di Segni