Dopo lo spiraglio legato agli spostamenti tra Comuni nel periodo natalizio trapelato ieri, più di qualcuno ha cominciato a chiedersi se si faranno o no anche i Mercatini di Natale in questo sciagurato 2020. Andiamo a scoprire insieme la risposta.

Mercatini di Natale 2020: sì o no?

La risposta è semplice e ormai è risaputa da poco più di un mese. Infatti, nel nuovo DPCM del 3 novembre, si specificava come per quest’anno non ci fossero speranze. Il DPCM infatti li vieta in tutta Italia. Diverse le domande in merito, che hanno fatto modo che sul sito del Governo ci fossero precisazioni in merito. Niente Mercatini di Natale 2020, niente caldarroste, villaggio di Babbo Natale e quant’altro. In alcuni casi, i Comuni hanno persino rinunciato a fare le tradizionali luminarie natalizie.

Nessuna speranza dunque per quest’anno, che dopo l’estate ha già tolto la voglia di viaggiare a molti. A questo punto, non resta che incrociare le dita e sperare che i Mercatini di Natale tornino nel 2021.