Sembra che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, abbia ascoltato le parole provenienti da Opposizione e da diversi Sindaci del territorio italiano.

Spostamenti tra Comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno: si possono fare?

L’apertura ai possibili spostamenti tra Comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno appaiono dunque più di uno spiraglio a cui appigliarsi. Sembra probabile il dietro-front del Governo e addirittura sarebbe in arrivo un nuovo provvedimento in merito. Per si tratta soltanto di rumors e non c’è ancora nulla di ufficiale. Staremo a vedere se questo provvedimento che appare imminente sarà poi effettivamente emanato.

Per il momento, resta ufficiale il divieto di spostamento tra Comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno.