Sarà pubblicato entro oggi in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM che sarà in vigore dalla mezzanotte del 3 dicembre e dunque avrà valenza effettiva dal 4 dicembre 2020 e conterrà le linee guida da seguire per questo mese, valide anche (e soprattutto) per le feste di Natale e di Capodanno. Ecco cosa (non) sarà possibile fare a Roma e in generale nel Lazio da domani e per tutto il 2020.

DPCM Natale: cosa si può fare a dicembre, compresi Natale e Capodanno a Roma e nel Lazio

Non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 4 dicembre, ma le linee guida, con tutta probabilità, dovrebbero essere le seguenti. Ricordiamo che in caso di cambiamenti, l’articolo verrà puntualmente aggiornato con l’uscita ufficiale del suddetto.

Coprifuoco

Per quanto riguarda il “coprifuoco”, resta confermato il divieto di circolazione dalle 22 fino alle 5. Possibile che verrà allungato fino alle 6 e per quanto riguarda Capodanno, anche alle 7. In questi orari sarà dunque in vigore il divieto di circolare, a meno di comprovate esigenze lavorative, di salute o di emergenza. Anticipate dunque le messe di Natale, per facilitare il ritorno a casa dei fedeli entro l’orario consentito.

Spostamenti tra Regioni

A partire dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 non ci si potrà più spostare tra regioni, neppure in quelle gialle e dunque Lazio compreso. Saranno tuttavia permesse delle deroghe per permettere di ritornare ai luoghi di residenza e/o di domicilio. Ancora da valutare i ricongiungimenti familiari, nella fatti specie i casi di anziani soli da raggiungere fuori regione. Anche in questo caso, restano validi i casi di emergenza intesa come necessità, di lavoro o di salute. Non sarà comunque possibile raggiungere la seconda casa in un’altra regione.

Spostamenti tra Comuni

Natale, Santo Stefano e Capodanno sarà inoltre proibito spostarsi dal Comune nel quale ci si trova in quel momento. Il 25, il 26 e il 1 gennaio.

Scuole, ristoranti e shopping di Natale

Gli studenti dovrebbero tornare a scuola a partire dal 7 gennaio. I ristoranti continueranno a rimanere aperti a pranzo (anche sotto le feste) e a fornire servizio da asporto dopo le 18. Palestre e piscine ancora chiuse. I negozi potrebbero vedere allungati gli orari di apertura fino alle 21, in modo da “diluire” gli assembramenti dovuti allo shopping natalizio. Ancora da capire se i Centri Commerciali saranno aperti o meno nel fine settimana. Gli impianti da sci dovrebbero riaprire il 7 gennaio.

Inutile dire che il prossimo DPCM dovrebbe dunque uscire prima del 7 gennaio e, se come si spera, i dati del contagio saranno migliori, potrebbero riaprire diverse attività.