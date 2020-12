Programmi e film in TV stasera: oggi lunedì 14 dicembre 2020. Tra sport, serie, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Ben is back

23:15 SetteStorie

23:30 TG1 60 Secondi

23:40 SetteStorie

00:30 RaiNews24

01:01 Che tempo fa

01:05 Il caffè di Rai 1

02:00 Cultura presenta Italiani – Gabriella Ferri

02:55 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Guarda… Stupisci

23:30 Una Pezza di Lundini

00:00 Song’ e Napule

01:55 Calcio Totale

02:55 Crazy Ex-Girlfriend Quando potrò passare del tempo con Josh?

03:37 A Scarsdale piacerà il bel faccino di Josh?

04:15 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Report

23:15 Che ci faccio qui Io e te

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Cultura presenta Terza Pagina

01:45 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:49 Esorcista II: L’Eretico

02:38 Tg4 L’Ultima Ora Notte

03:00 Da Scaramouche Or Se Vuoi L’Assoluzione Baciar Devi ‘Sto… Cordone!

04:17 Target 1993-94

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:01 Uomini e Donne

03:51 Squadra Antimafia 4 Palermo Oggi

6 Italia 1

20:24 L’ Ultimo Giro – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Braven – il Coraggioso

23:26 Tiki Taka – la Repubblica del Pallone

02:00 Drive Up

02:37 Studio Aperto – la Giornata

02:47 Sport Mediaset – la Giornata

03:02 Goku Contro il Mostro Yacon – What’s My Destiny Dragon Ball

03:22 Tutti Contro Tutti – What’s My Destiny Dragon Ball

03:42 C-18 Contro Maghty Mash – What’s My Destiny Dragon Ball

04:02 Comincia la Battaglia Al Terzo Livello – What’s My Destiny Dragon Ball

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo speciale Barak Obama

22:25 Unfit La psicologia di Donald Trump

00:00 Tg La7

00:10 Camera con vista

00:40 L’aria che tira

03:00 Tagadà

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Lo Hobbit – La battaglia delle Cinque Armate

00:35 Conan the Barbarian

02:40 I Am Soldier

04:20 Vicini assassini

9 NOVE

20:25 Deal With It – Stai al gioco

21:40 Svalvolati on the Road

23:35 Breakdown – la trappola

01:20 Airport Security Spagna

02:45 Airport Security Ireland

04:50 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 Big Bang Theory – The Big Bang Theory I

20:42 L’ Ipotesi del Cervellone – The Big Bang Theory I

21:04 Space Jam

23:06 Codice Mercury

01:15 Ritratto di Famiglia – Due Uomini e mezzo IV

01:35 Padre e Figlio – Due Uomini e mezzo IV

01:55 Dacci un Taglio – Due Uomini e mezzo IV

02:15 Il Matrimonio – Due Uomini e mezzo IV

02:35 Cody il Crociato – Walker Texas Ranger V

03:15 Nelle Mani di Dio – Walker Texas Ranger V

03:55 Accesso – The Girlfriend Experience

04:21 Provocazione – The Girlfriend Experience

21 Rai 4

20:08 Seal Team III ep.14

20:58 Just for laugh XX ep.11

21:23 Assassin’s Creed

23:16 Pigiama Rave pt.2

00:16 Vikings VIa ep.1

01:04 Vikings VIa ep.2

01:56 X-Files IX ep.19

02:43 X-Files IX ep.20

03:24 Tribes and Empires: Le profezie di Novoland ep.21

04:02 Tribes and Empires: Le profezie di Novoland ep.22

22 Iris

20:05 La Figlia di Butch – Walker Texas Ranger

21:00 Human Rights

21:02 North Country-Storia di Josey

23:39 Inch’Allah

01:41 Note di Cinema

01:47 Grido di Libertà

04:21 Una Pallottola per un Fuorilegge

23 Rai 5

20:14 Ghost Town

21:16 L’Altro ‘900 Itaca: Luoghi di Scrittori e della Scrittura

22:13 Save the Date – Speciale Bernardo Bertolucci

23:11 Film – Novecento

04:14 Rai News Notte

24 Rai Movie

21:10 Indio Black, sai che ti dico: sei un gran figlio di…

23:05 The Homesman

01:15 Capitan Apache

02:50 Messico in fiamme

25 Rai Premium

20:05 Che Dio ci aiuti 4 – La vita che verrà ep.20

21:20 Una pallottola nel cuore – La maga di piazza Navona p.1

23:10 La Porta Rossa 2 – p.6

01:20 Una famiglia per caso

03:05 Disokkupati

03:35 Shakespeare and Hathaway 2 – Il giocatore d’ azzardo ep.7

04:15 Shakespeare and Hathaway 2 – Chi sono? ep.8

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Adorabile nemica

23:20 Heliopolis, il paradiso dei nudisti

00:25 Cougar: AAA toyboy cercasi

01:30 Love for sale con Rupert Everett

02:25 Prostitute part-time

02:55 Prostitute occasionali

03:20 Donne di strada

04:15 Strippers – Vite a nudo

27 Paramount Network

20:15 Strega per amore

21:10 Natale a Pemberley Manor

23:00 La boutique di Natale

00:30 Chiamatemi Babbo Natale

02:30 Miss Marple

04:00 I Jefferson

28 TV2000

20:00 Rosario da Lourdes

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:52 TG TG

21:10 L’arca di Noè

22:55 Eccomi

23:20 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:25 Senti chi mangia

21:30 Little Murders by Agatha Christie

01:10 La cucina di Sonia

01:30 Like – Tutto ciò che Piace

02:00 La Mala Educaxxxion

03:15 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Miracoli A Natale – Magic Night.

23:00 Il Ritorno di Prancer – la Renna di Babbo Natale – Magic Night

00:53 Amici – Daytime

01:23 Il Giorno di Jack – Ricci & Capricci III

01:34 Grande Fratello Vip Aut.

03:05 Un Caso di Beneficenza – Dr.House VIII

03:45 Affare Rischioso – Dr.House VIII

04:25 La Confessione – Dr.House VIII

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Vite al limite – Carlton e Shantel

23:10 Vite al limite – Cillas

01:00 Vite al limite – Mercedes

02:45 Vite al limite – Angie J

04:20 Vite al limite – la storia di Dottie

34 Cine34

20:11 Lucignolo

22:05 I laureati

23:54 Ovosodo

01:46 Cari fottutissimi amici

03:36 Psycosissimo

35 Focus

20:15 Atterraggio Alla Cieca – Indagini Ad Alta Quota Xii

21:15 Nerone: L’Imperatore Incompreso – Cesare e Nerone

22:15 I Segreti di Pompei

23:15 Marte – Space Colonies

23:55 L’ Italia Tra Le Stelle – Protagonisti della Nuova Corsa Allo Spazio

00:50 Oltre il Limite – Indagini Ad Alta Quota XII

01:50 Piattaforme Petrolifere – Megacostruzioni IV

02:28 14/12/2020 – Meteo Focus

02:30 Le Prime Bocche di Fuoco – Ancient Discoveries II

03:45 Spia per Vendetta – The Farewell File

38 Giallo

20:15 Law & Order – i due volti della giustizia – per salvare una vita

21:10 L’ispettore Barnaby – Scacco all’assassino

23:05 Van Der Valk

00:55 Law & Order – i due volti della giustizia – un cattivo genitore

01:50 Law & Order – i due volti della giustizia – Delitto d’amore

02:45 Law & Order – i due volti della giustizia – Latte materno

03:35 Disappeared – Strada sbagliata

04:20 Disappeared – Innocenza perduta

39 TOP Crime

21:10 Stampante 3D – C.S.I. New York IX

22:00 Bugie Bianche – C.S.I. New York IX

23:00 Il Tatuaggio – Law & Order: Unità Speciale XI

23:55 Il Salvatore – Law & Order: Unità Speciale XI

00:40 La Prima Volta Non Si Scorda Mai – C.S.I. – Scena del Crimine XI

01:30 Faccia A Faccia – C.S.I. – Scena del Crimine XI

02:10 Riservatezza – Law & Order: Unità Speciale XI

02:50 Testimone – Law & Order: Unità Speciale XI

03:30 La Signora Nei Funghi – Bones VIII

04:15 Spogliarelli e Omicidi – Bones VIII

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 The Librarians

23:30 Pistol Whipped – L’ultima partita

01:30 Supernatural

02:30 Police Interceptors

52 DMAX

20:30 Nudo e crudo – Lacey Jones

21:30 River Monsters: sbranato vivo

23:20 WWE Raw

01:20 Colpo di fulmini

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. La fine della Jugoslavia

21:10 Cronache dall’impero p.8. Elagabalo. L’impero delle donne

21:40 Cronache dall’antichità. Costantino, il segno della croce p.2

22:10 Siti Italiani del Patrimonio Mondiale Unesco. Patrimonio naturale

23:00 Storie della TV Serie 2 p.2. La tv delle donne

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:30 #Maestri P.36

01:05 Passato e Presente. La fine della Jugoslavia

01:40 Italiani. Raffaele Cadorna

02:35 Potere e bellezza p.6. Angioini e Aragonesi

03:30 Italiani Sergio Pugliese / Vittorio Veltroni

04:30 Ieri e Oggi – p.88

55 Mediaset Extra

21:16 Grande Fratello Vip (In Diretta Dalla Casa)

59 Motor Trend

20:25 Affari a quattro ruote – Cadillac Coupe De Ville

21:20 Affari a quattro ruote – Jaguar E-Type serie 3

22:15 Affari a quattro ruote – Jeep CJ-7 Renegade

23:15 Ant: missione Alfa 158 – Appuntamento con una 158

00:05 Fast N’ Loud – Ritorno agli anni ’80

01:05 Fast N’ Loud – Barrett Jackson. 1a parte

02:00 Fast N’ Loud – Barrett Jackson. 2a parte

02:50 Fast N’ Loud Clip Show – Overdrive da fuorilegge

03:45 Fast N’ Loud Clip Show – Disastro tra i pompieri

04:40 Fast N’ Loud Clip Show – il fuorilegge

66 Italia 2

20:20 Cognome Sarutobi, Nome Konohamaru – Naruto Shippuden

20:45 Il Mondo Conoscerà il Dolore – Naruto Shippuden

21:10 Ice Twisters

22:59 La Risonanza delle Romanticherie – The Big Bang Theory

23:25 La Dimissione del Divulgatore – The Big Bang Theory

23:55 La Simulazione del Prurito Neuronale – The Big Bang Theory

00:20 La Separazione del Ringraziamento – The Big Bang Theory

00:45 La Dissipazione della Scoperta – The Big Bang Theory

01:15 Si Torna A Scuola! – The Middle

01:35 La Festa Degli Ex Alunni – The Middle

01:55 Il Colpo della Strega – The Middle

02:15 Simulcast Radio 101