Programmi e film in TV stasera: oggi domenica 13 dicembre 2020. Cosa andrà in onda in prima e in seconda serata. La Guida TV completa

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Brave ragazze

23:30 Speciale Tg1

00:35 RaiNews24

01:10 Sottovoce

01:40 Applausi

03:05 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 N.C.I.S. Los Angeles Fuoco e fiamme

21:50 N.C.I.S. New Orleans L’ordine delle manguste

22:40 La Domenica Sportiva

00:30 L’altra DS

01:00 Sorgente di vita

01:30 Bull – Caduta libera

02:12 Un nome, una garanzia

02:51 Vestito per uccidere

03:30 Piloti

04:00 Videocomic

3 Rai 3

20:00 Che tempo che fa

00:05 TG Regione

00:10 TG3 Mondo

00:35 Meteo 3

00:40 Mezz’ora in più

02:10 Mezz’ora in più – Il mondo che verrà

02:40 Una indagine sui giovani d’oggi

03:05 I rapporti tra giovani

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 Una Famiglia Perfetta

23:42 Il Postino

01:44 Tg4 L’Ultima Ora Notte

02:08 Casanova e Company

03:51 Il Cardinale Lambertini

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:20 Live Non è la D’Urso

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Paperissima Sprint Domenica

02:01 Invasione Cinese/Amici Fino Alla Morte – Tutti per Bruno

6 Italia 1

20:24 Morte di un Supereroe – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Batman Begins

00:05 Pressing Serie

01:50 Stewie Ama Lois – i Griffin

02:15 Studio Aperto – la Giornata

02:25 Sport Mediaset – la Giornata

02:45 Hot Fuzz

04:37 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Non è l’Arena

01:00 Tg La7

01:10 Uozzap

01:50 Quien Sabe?

04:00 L’aria che tira – Diario

8 TV8

20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 I delitti del Barlume – Un due tre stella!

23:25 Piacere Maisano

00:25 Lo Hobbit – La desolazione di Smaug

03:55 Catfish: False Identità

04:40 16 Anni E Incinta Italia

9 NOVE

20:25 Little Big Italy – Manhattan

21:45 Fuga dal Natale

23:45 Merry Christmas in Love 2

01:40 Delitti a circuito chiuso

20 Venti

21:04 Codice Mercury

23:30 Una Notte Da Leoni

01:30 Torta di Banane – Due Uomini e mezzo IV

01:50 Salsiccia Affumicata – Due Uomini e mezzo IV

02:10 Lezione di Storia – Due Uomini e mezzo IV

02:30 Tutti in Pista – Due Uomini e mezzo IV

02:50 Il Giorno del Perdono – Walker Texas Ranger V

03:30 Estorsione Violenta – Walker Texas Ranger V

04:10 Assicurazione – The Girlfriend Experience

21 Rai 4

20:31 Supernatural XIV ep.5

21:19 Oltre la notte

23:11 La settima musa

01:06 E venne il giorno

02:44 Nemesi

04:13 Rookie Blue III ep.1

22 Iris

21:00 I Dieci Comandamenti

01:51 A Wong Foo, Grazie di Tutto! Julie Newmar

03:36 The Life Of David Gale

23 Rai 5

20:18 Visioni Roma Europa Festival 2020

21:15 Cuccioli selvaggi

22:09 Di là dal fiume e tra gli alberi

23:07 Teatro: L’Istruttoria Di Peter Weiss

00:27 Rai News Notte

00:30 Tuttifrutti

00:58 Cuccioli selvaggi

01:53 Di là dal fiume e tra gli alberi

02:52 Haydn: Trio n. 1 in Sol Maggiore

03:23 Wild Italy

04:14 Wild Australia

24 Rai Movie

21:10 Big Daddy – Un papà troppo forte

22:50 Slam – Tutto per una ragazza

00:40 Gloria

02:35 Ritorno a L’Avana

04:00 F.B.I. Francesco Bertolazzi Investigatore – Getto della spugna

25 Rai Premium

20:25 Velvet Collection 2: Quando meno te lo aspetti ep.5

21:20 Vita da star

22:55 Il tuo anno – 1958

23:30 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.41

00:15 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.42

01:00 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.43

01:40 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.44

02:20 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.45

03:00 Speciale Mood FFF Milano – Same People

03:35 Vita da star

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 The Kid

23:10 Ecstasy

00:30 Avere vent’anni

02:05 Erection Man

03:00 Sexpert: siamo fatti così

04:15 Sexplora

27 Paramount Network

21:10 Senza freni

23:00 The Mexican

01:00 Delitto a Paimpont

03:00 Baywatch

28 TV2000

20:00 Verso il Natale. Preghiera, meraviglia, bellezza

20:30 Soul

21:05 Titanic

22:35 La passione di Bernadette

00:45 Angelus di Papa Francesco

01:05 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 Donne. Storie che ispirano

01:20 The Dr. Oz Show

02:55 I menù di Benedetta

30 La 5

20:10 Daydreamer, 37

21:10 Un Amore Sotto L’Albero – Magic Night

23:00 Aiuto! Arrivano Gli Ospiti..

00:55 Modamania

01:33 Grande Fratello Vip Aut.

03:00 Verissimo

31 Real Time

20:10 Social Family – Stories di famiglia – Festa di compleanno

20:45 Social Family – Stories di famiglia – L’intervista a casa

21:20 90 giorni per innamorarsi: e poi… – Scoperte

23:05 90 giorni per innamorarsi: e poi… – la roulette

00:55 The Sex Clinic

03:40 Il ragazzo ricoperto di bolle

04:30 Le ragazze senza età

34 Cine34

22:04 Pasqualino Settebellezze

00:23 Mimi’ metallurgico ferito nell’onore

02:29 Il sommergibile più pazzo del mondo

03:55 Nerone ’71

35 Focus

20:15 Cenote: Meraviglie Subacquee

21:15 I Segreti del Sahara – Cose di Questo Mondo I

22:15 Cercando Sodoma – Cose di Questo Mondo I

23:16 Sulle Orme Dei Mandriani – Wild Nord America II

23:55 Sotto il Sole del Deserto – Wild Nord America II

00:51 Il Mistero del Volo Germanwings – Indagini Ad Alta Quota XVI

01:50 Blockbuster Bridge – Megacostruzioni IV

02:28 13/12/2020 – Meteo Focus

02:30 Il Terrore Dei Sette Mari – Ancient Discoveries II

03:05 La Visita dello Chef – Let’s Cruise!

04:05 La Miniera di Sale di Wieliczka

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch – uno sport per gentiluomini

21:10 Balthazar – Legittima difesa

22:20 Balthazar – Anime gemelle

23:30 Alice Nevers – Professione giudice – Assenza

00:30 Alice Nevers – Professione giudice – Tornare per morire

01:35 Missing – Tutto per il bambino. 1a parte

02:25 Missing – Tutto per il bambino. 2a parte

03:20 Missing – Calamità naturale

04:05 Disappeared – Mistero sul Lago Seminole

39 TOP Crime

21:10 La Prima Volta Non Si Scorda Mai – C.S.I. – Scena del Crimine XI

22:00 Faccia A Faccia – C.S.I. – Scena del Crimine XI

23:00 Poirot: Assassinio Sull’Orient Express

00:55 Guerra Aperta – Lincoln Rhyme – Caccia Al Collezionista di Ossa

01:40 La Sfida Continua – Lincoln Rhyme – Caccia Al Collezionista di Ossa

02:20 L’ Uomo Sull’Altare – Chase I

03:00 Annie – Chase I

03:45 Poirot: il Mistero del Treno Blu

49 Spike TV

20:15 I Jefferson

21:30 Take two

02:00 Mistero a Crooked House

03:50 Top Gear

04:30 Police Interceptors

52 DMAX

21:25 Border Security: America Latina

22:25 Nudi e crudi XL – i coccodrilli

23:20 Nudi e crudi XL – Affamati

00:20 Lockup: sorvegliato speciale

02:55 Cops Spagna

54 Rai Storia

20:55 Domenica con Fabrizio Gifuni p.6

21:00 Ritorno al presente. Quei ragazzi del 79… Ritorno al Mamiani

21:20 Domenica con Fabrizio Gifuni p.7

21:25 Colpire al cuore

23:05 Domenica con Fabrizio Gifuni p.8

00:05 Domenica con Fabrizio Gifuni p.9

00:10 Notiziario-RaiNews24

00:15 Il giorno e la storia

00:30 Scritto, letto, detto: Silvano Vinceti

00:35 Iconologie quotidiane p.7. Andy Warhol

00:40 Passato e Presente. Raffaello. L’arte e le idee

01:20 Storie contemporanee. La ricerca storica in Italia p.4

01:50 I Grandi Dimenticati. Albergo Diurno Venezia

02:20 Roma, A.D.1960 p.7. La televisione

03:15 Roma, A.D.1960 p.8. Caput mundi

04:30 Ieri e Oggi – p.87

55 Mediaset Extra

21:16 Grande Fratello Vip (In Diretta Dalla Casa)

59 Motor Trend

20:20 L’impero delle macchine – Nave da Crociera

21:15 L’impero delle macchine – il Golia dei cieli

22:15 Cortesie per l’auto – Le Hulk Hogan dell’asfalto

23:10 Drive Me Crazy – Superstock

00:00 Fast N’ Loud – la C-10. 1a parte

00:55 Fast N’ Loud – la C-10. 2a parte

01:55 Fast N’ Loud – Pink Caddy. 1a parte

02:50 Fast N’ Loud – Pink Caddy. 2a parte

03:40 Fast N’ Loud

04:30 Fast N’ Loud – 71 Scat Pack Challenger. 2a parte

66 Italia 2

20:20 M Come Malvagia Meg – i Griffin

20:45 Medium Extra Large – i Griffin

21:10 La Risonanza delle Romanticherie – The Big Bang Theory VII

21:35 La Dimissione del Divulgatore – The Big Bang Theory VII

22:00 La Simulazione del Prurito Neuronale – The Big Bang Theory VII

22:25 La Separazione del Ringraziamento – The Big Bang Theory VII

22:55 La Dissipazione della Scoperta – The Big Bang Theory VII

23:25 Fog

01:20 Black Out Temporaneo – i Griffin

01:40 M Come Malvagia Meg – i Griffin

02:00 Medium Extra Large – i Griffin

02:20 Simulcast Radio 101