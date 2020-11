In occasione del picco di quest’anno tutti i dipendenti della rete logistica dell’azienda riceveranno uno speciale riconoscimento economico per un totale di oltre $500 milioni in tutto il mondo. La dichiarazione è stata rilasciata da Dave Clark, SVP Amazon Operations, tramite una nota.

Gratifica per il super-lavoro con il Covid-19. In Italia 300 euro a testa

In Italia, i dipendenti del settore logistico e i dipendenti dei fornitori, inclusi i corrieri che si occupano delle consegne di Amazon Logistics, che lavoreranno con noi dal 1 dicembre al 31 dicembre, avranno diritto a un riconoscimento economico di 300 euro lordi, se impiegati a tempo pieno e un importo riproporzionato, se lavorano con contratti part-time.

Solo in questo trimestre l’azienda investirà oltre $750 milioni in retribuzione supplementare per la forza lavoro impegnata nella rete logistica. Ciò porta la spesa totale per incentivi economici prevista nel 2020 a oltre $2,5 miliardi a livello globale, inclusi $500 milioni di riconoscimento economico corrisposti all’inizio di quest’anno.

La notizia è consultabile al seguente link: aboutamazon.it.