I film da non perdere su Amazon Prime video

Amazon Prime Video vanta una grande selezione di film che viene continuamente aggiornata. Lanciato nel settembre del 2006, è riuscito insieme a Netflix a diventare la piattaforma streaming più seguita al mondo. Parte del suo successo risiede sicuramento in un abbonamento unico, su Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. Negli ultimi anni la piattaforma ha ampliato il suo catalogo con un numero sempre più vasto di titoli, che spaziano dai grandi classici al cinema d’autore, ma anche film di genere. Quali sono i titoli imperdibili attualmente disponibili sulla piattaforma? Abbiamo selezionato per voi una breve lista di film da vedere almeno una volta nella vita!

American Beauty (1999)

Iniziamo con un film che è destinato a rimanere nella storia del cinema. Debutto alla regia di Sam Mendes con una sceneggiatura di Alan Ball, il film si concentra intorno alla vita della famiglia Burnham,composta da Lester (Kevin Spacey), sua moglie Carolyn (Annette Bening) e la figlia adolescente Jane (Thora Birch). A guardarli dall’esterno, sembra che abbiano tutti i motivi per essere felici: ma basterebbe osservarli più da vicino, oltre l’impeccabile superficie di rispettabilità borghese, per scoprire la solitudine e la quieta disperazione che fa parte delle loro vite. Una storia di ordinaria follia americana che alla sua uscita ebbe un successo enorme sia di pubblico che di critica, collezionando cinque Oscar.

Paterson (2016)

Paterson (Adam Driver) fa il conducente di autobus a Paterson, New Jersey. E’ un abitudinario: ogni giorno raggiunge la stazione dei bus a piedi, guida osservando la cittadina e ascoltando i discorsi dei passeggeri, nelle pause scrive poesie su un taccuino. Vive con la moglie Laura (Golshifteh Farahani), pittrice, cuoca e aspirante chitarrista e il cane Marvin. Il dono di uno sguardo poetico sembra l’unica cosa che lo eleva da una routine fatta di luoghi e azioni ripetitive.

In concorso a Cannes 69, Paterson di Jim Jarmusch ruota intorno ad una domanda: “Di che viviamo quando viviamo di poesia?”.

Lazzaro Felice (2018)

Alice Rohrwacher, talento nostrano, scrive e dirige un’opera fuori dal tempo che racconta la resistenza contadina. La storia parla di Lazzaro, un contadino di nemmeno vent’anni dall’animo buono che lavora nella tenuta della marchesa Alfonsina De Luna. Il figlio di quest’ultima, Tancredi, ragazzo dalla fervida immaginazione stringe un’amicizia con Lazzaro. Un amicizia che nasce vera ed è la prima per il ragazzo. Un giorno, Tancredi propone al giovane contadino di inscenare il proprio rapimento. Vincitore del Best Screenplay al Festival di Cannes, Lazzaro Felice racconta della possibilità nella gentilezza e diventa una fiaba sulla storia d’Italia degli ultimi cinquant’anni.

Snowpiercer (2013)

Conosciuto dal grande pubblico con Parasite, Bong Joon–ho era sul radar degli amanti del post-apocalittico già dal lontano 2013, quando aveva diretto il suo primo film in lingua inglese Snowpiercer. Il film è ambientato nel 2031, dopo che la Terra è stata devastata da una nuova glaciazione. I sopravvissuti sono costretti dentro un treno ad alta tecnologia, all’interno del quale vigono il più feroce classismo ed uno spietato regno del terrore. Con un super cast, nel film figurano Chris Evans, Tilda Swinton, Jamie Bell, John Hurt, Octavia Spencer e Song Kang-ho.

Blade Runner 2049 (2017)

Era il novembre del 2019. Il cacciatore di replicanti Rick Deckard (Harrison Ford) e Rachel (Sean Young) provano a fuggire da un destino segnato nel Blade Runner di Ridley Scott. Nel 2049, l’agente K (Ryan Gosling) della Polizia di Los Angeles, anche lui un blade runner, è incaricato di ritirare i modelli precedenti che ancora si nascondono da qualche parte. Scopre però un segreto sepolto da tempo che potrebbe far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. E questa scoperta lo porta alla ricerca di Deckard, sparito nel nulla da ormai 30 anni. La regia meticolosa di Denis Villeneuve torna al servizio dell’immaginario distopico di Philip K. Dick. Un’opera visivamente magistrale da non perdere.

Nightcrawler- Lo sciacallo (2014)

Sorprendente esordio alla regia dello sceneggiatore Dan Gilroy, questo film si regge sulla memorabile performance di Jake Gyllenhaal, dimagrito di dieci chili per vestire i panni di Lou, un disoccupato che decide di riprendere incidenti stradali per venderli alle tv locali. Deciso a farne un lavoro e spinto dalla complicità della collega Nina, il personaggio inizia un eccentrica scalata verso il successo fatto di immagini crude e un feroce distaccamento dalla realtà. Gilroy racconta il lato oscuro del giornalismo insieme ad una fotografia dai colori saturi che accompagna efficacemente il ritmo ansante della narrazione.

Citizenfour (2014)

Il documentario premio Oscar 2015, che narra la cronaca dell’incontro tra la regista Premio Pulitzer Laura Poitras e l’ex tecnico della CIA Edward Snowden. Insieme rivelarono al mondo il sistema di sorveglianza per mezzo del quale gli Stati Uniti spiavano i propri cittadini e quelli delle altre nazioni. Una violazione della privacy e della libertà dell’individuo che tocca tutti quanti da vicino. Una versione contemporanea del Grande Fratello orwelliano, un’imperdibile opera che diventa un atto politico e che tutti dovrebbero vedere.

Lady Bird (2017)

Siamo nel 2002 a Sacramento, città natale di Christine McPherson ( e della stessa regista Greta Gerwig), studentessa di una scuola cattolica che pretende di farsi chiamare “Lady Bird”, soffre le troppe attenzioni materne e sogna di evadere dalle restrizioni per costruire il proprio futuro in un college newyorkese. All’apparenza questo può sembrare un classico coming of age e in effetti abbraccia e fa suoi i canoni classici del genere, ma è molto di più. Con una pluripremiata Saoirse Ronan, il film incarna perfettamente l’adolescenza, sospesa tra la famiglia e la voglia di emanciparsi, e riesce a lasciare il segno.

Il grande Lebowski (1998)

Accolto tiepidamente alla sua uscita nei cinema, Il grande Lebowski si è conquistato l’affetto del pubblico lentamente e oggi può considerarsi senza dubbio uno dei più grandi cult movies di sempre. Questa esilarante commedia diretta dai Fratelli Coen, narra le vicende di Drugo, un disoccupato giocatore di bowling rimasto legato agli anni Settanta, che si trova coinvolto in un doppio complotto per un puro caso di omonimia. Un film da non perdere, perché costituito da una mix vincente di elementi filmici, di cui lo straordinario protagonista è solo la punta del diamante.

American History X (1998)

Concludiamo la lista con una delle opere più importanti trattanti la tematica razziale. Uno spietato ritratto della violenza nella società a stelle e strisce dove senza distinzioni di colore o di ideologia l’odio genera soltanto altro odio. Tra bianco e nero e colore,Tony Kaye ci trascina nell’inferno prima causato e poi subito dal personaggio skinhead interpretato da Edward Norton; che condannato a tre anni di carcere per aver ucciso due ragazzi di colore, una volta uscito di prigione si ritroverà vittima del suo stesso odio. Da non perdere questo film il cui messaggio probabilmente non si esaurirà mai.