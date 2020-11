Dopo l’apertura del nuovo polo logistico di Amazon, alcuni residenti della zona di “Colle Rampo”, situata a Paliano, hanno lamentato alcuni disagi. Difatti, alcuni camion di grosse dimensioni, avrebbero distrutto un palo e alcune recinzioni.

Colle Rampo, camion troppo grandi per la strada?

La strada di Colle Rampo, che dà l’accesso ai grandi mezzi alla sede di Amazon sembra essere abbastanza stretta. Come dimostra la foto, un palo è stato distrutto e diversi residenti hanno segnalato che la strada pare non essere larga come dovrebbe per accogliere l’enorme flusso di grandi mezzi che entrano ed escono dal magazzino.

Qualche residente avrebbe fatto già richiesta alle autorità competenti per cercare di risolvere questo disagio. Vedremo se, nei prossimi giorni, si avranno novità.