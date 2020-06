Alatri (FR) – In carcere il 58enne del luogo evaso dai domiciliari e che aveva tentato un’estorsione lo scorso 16 giugno.

Estorsione ed evasione dai domiciliari, ora il carcere

Nella serata di ieri 23 giugno 2020 ad Alatri, i Carabinieri della locale Stazione, congiuntamente a quelli del NORM della Compagnia, su disposizione del Tribunale di Frosinone – Sezione Penale, hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento di misura con sostituzione con quella degli arresti domiciliari a quella della custodia cautelare in carcere, emessa a carico di un 48 enne del luogo, che nei giorni scorsi si era reso responsabile del reato di tentata estorsione nei confronti di un titolare di esercizio pubblico.

L’uomo incurante della misura degli arresti domiciliari impostagli dall’Autorità giudiziaria di Frosinone, per due volte veniva tratto in arresto dai militari dell’Arma per il reato di evasione. L’uomo, al termine delle formalità di rito, veniva tradotto presso il carcere di Roma Regina Coeli.

FOTO DI REPERTORIO