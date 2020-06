I militari dei Reparti dipendenti della Compagnia di Alatri , nel corso del servizio per il controllo del territorio, teso alla prevenzione a repressione di reati in genere nonché al controllo dell’osservanza delle norme tendenti al contrasto della contingente epidemia Covid-19, hanno proceduto al controllo di nr.3 esercizi commerciali, nr. 55 persone e nr. 40 autoveicoli, senza elevare sanzioni amministrative.

I fatti

La scorsa serata in Alatri , i militari della locale Stazione hanno tratto in arresto per “evasione” un 58enne del luogo (già censito per reati contro il patrimonio, la persona). Il predetto, già sottoposto agli arresti domiciliari per una tentata estorsione commessa in Alatri lo scorso 16 giugno ai danni di un’attività commerciale del luogo, è stato trovato fuori dalla propria abitazione senza alcuna valida giustificazione.

Pertanto è stato tratto in arresto e dopo le formalità di rito e su disposizione della competente A.G., è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari.