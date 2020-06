Ieri, ad Alatri , personale del N.O.R.M.- Aliquota Radiomobile, nell’ambito di un predisposto servizio per il controllo del territorio, finalizzato a contrastare la commissione dei reati in genere, traeva in arresto un 58enne del luogo ( già gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio e la persona) poiché resosi responsabile del reato di “tentata estorsione“.

La vicenda

Nello specifico, l’uomo armato di un bastone e di una falce, si recava per due volte (nel giro di pochi minuti l’una dall’altra) presso un esercizio pubblico adibito a bar e sito nel comune di Alatri ove tentava, senza riuscirci, di costringere il titolare a farsi consegnare sigarette, alcool e denaro, altrimenti gli avrebbe distrutto il locale, oltre che minacciandolo di morte. Il titolare nel corso del primo tentativo, non si faceva intimidire dalle minacce dell’uomo e, dopo essere riuscito ad allontanarlo, richiedeva l’intervento del personale dell’Arma di Alatri che, immediatamente giunto sul posto e, dopo aver raccolto le descrizioni del soggetto, decideva di rimanere nelle adiacenze del Bar, ma in posizione defilata, poiché convinti che il malfattore sarebbe tornato nell’esercizio pubblico per ripetere la sua azione delittuosa.

L’acume investigativo del personale intervenuto non veniva meno tanto che l’uomo, dopo alcuni minuti, difatti tornava nuovamente presso lo stesso esercizio pubblico, armato questa volta oltre che di un bastone già utilizzato la prima volta, anche di una falce e tentava nuovamente di estorcere denaro e quant’altro al gestore e, solo l’intervento immediato dei carabinieri lì appostati, poneva fine alle gesta violente del soggetto il quale veniva immediatamente tratto in arresto e, contestualmente gli venivano sequestrati sia il bastone che la falce.

Ad espletate formalità di rito, l’uomo veniva trattenuto presso le Camere di Sicurezza del Comando Compagnia di Alatri, in attesa dell’udienza del rito direttissimo che verrà svolta nella giornata odierna.

Un altro episodio