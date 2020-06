Avio, rinviato ancora il lancio del Vega: la situazione e le prospettive future

Avevamo anticipato il posticipo del lancio nello spazio di Vega dal 19 al 21 giugno. La trepidazione di oggi è però durata poco perché la notizia di oggi è che c’è stato un ulteriore rinvio. Scopriamo insieme la situazione.

Avio, rinviato lancio Vega nello spazio

53 mini satelliti in orbita trasportati da Vega e partiti dalla Guyana Francese, questa in sintesi la missione VV16. Il lanciatore però non ha (ancora) potuto adempiere alla sua missione a causa del persistente maltempo nella zona. Si sperava che le condizioni sarebbero migliorate a distanza di pochi giorni: questo il motivo del rinvio dal 19 al 21 giugno. Tuttavia, il maltempo ha continuato a persistere e stavolta il lancio è stato rinviato, per ora a data da destinarsi. Il maltempo su Kourou ha dunque per ora rovinato il ritorno nello spazio del lanciatore Vega, prodotto dall’Avio.

Questa missione sembra maledetta perché siamo già al terzo rinvio. Del secondo e del terzo ne abbiamo appena parlato, ma in realtà il lancio nello spazio era già previsto a marzo. Causa pandemia, c’è stato lo spostamento a giugno, ma poi ci si è messo in mezzo il maltempo.

A questo punto non resta che attendere la nuova data e sperare che le condizioni non influenzino nuovamente il lancio.

Foto di repertorio