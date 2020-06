Vega, lancio rinviato al 21 giugno per condizioni meteo avverse

Sarebbe dovuto partire stanotte (precisamente, la notte tra il 18 e il 19 giugno, ore italiane) il satellite Vega, dalla base di Kourou, Guyana Francese. Alto oltre 30 metri, progettato e costruito da Avio per Esa e Asi, ha dovuto subire un ritardo nel lancio.

Lancio rinviato al 21 giugno

Anziché il 19 giugno, come anticipato, sarà dunque il 21 giugno la data fatidica: l’inizio ufficiale dell’estate. A causa delle condizioni di maltempo nell’area, è stato deciso di rimandare il lancio, posticipandolo di 48 ore. Ricordiamo che lo scopo è quello di portare in orbita 53 nano satelliti e che pochi giorni prima Leonardo ha aumentato la sua quota di partecipazione all’interno dell’Avio stessa, che torna dunque nello spazio dopo il lockdown, ma dovrà pazientare ancora qualche giorno. Salita al 29.63% la partecipazione al capitale sociale. I satelliti saranno utilizzati per scopi variegati e il lancio era previsto alle ore 3:00 italiane.

Ariane 5 in televisione stasera

Intanto, è possibile alleviare l’attesa ripercorrendo la storia di Ariane 5, che andrà in onda stasera sul canale 35 del digitale terrestre: Focus. Alle 21:15 andrà in infatti in onda Ariane 5 : Storia di un Successo – I Parte, che sarà subito seguito, alle 22:15, da Ariane 5 : Storia di un Successo – II Parte. Insomma, non resta che attendere il 21 per scoprire come sarà andato il ritorno nello spazio.

Foto di repertorio