Il 19 giugno 2020, intorno alle ore 3:00 di notte ora italiana, Avio è pronta a mandare in orbita il Vega.

Avio è pronta a ripartire: il 19 giugno partirà il Vega

Una data storica per Avio. Dopo il lancio fallito nello scorso luglio 2019, la nota azienda aerospaziale è pronta a ripartire. Difatti, il prossimo 19 giugno 2020, alle ore 03:00 (ora italiana), verrà mandato in orbita il Vega.

Il missile, che partirà dalla Guyana Francese, sta per compiere una missione inedita: portare in orbita 53 medi e piccoli satelliti. Insomma, tanti satelliti che verranno utilizzati per scopi diversi: dall’osservazione della Terra alle telecomunicazioni, dall’analisi della qualità dell’aria al satellite per l’Università di Madrid, che servirà agli studenti al primo satellite in assoluto lanciato dai nostri vicini Sloveni, e così via.

Questo lancio, come sottolineato da Andrea Preve (Head of launch system programs), sarà come una sorta di autobus in cui i satelliti sono visti come dei passeggeri.

“È un lancio davvero molto sentito” – ha commentato Andrea Preve in un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale di Avio – “Sia perché si ritorna al volo, sia perché lo stiamo facendo in un periodo di grande difficoltà, fronteggiando un virus che tutti conosciamo molto bene“