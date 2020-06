Ieri, ad Alatri, personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Frosinone e del locale Comando Stazione Carabinieri, hanno eseguito un controllo finalizzato ad accertare il rispetto delle norme previste dalle misure per il contenimento ed contrasto al COVID 19.

Ecco cosa è successo

Nello specifico, il personale operante a seguito della predetta attività di controllo, appuravano che nei locali di una società sita in Alatri (ma con sede legale nel casertano) e specializzata nella rivendita di pneumatici non era stato attuato il “protocollo di sicurezza anti-contagio COVID 19 (mancanza di prodotti igienizzanti e mancanza di cartellonistica indicante le norme di sicurezza sanitaria da seguire per chi lavora e per chi accede ai locali) nonché le violazioni correlate all’ utilizzo un “lavoratore in nero ( pari a 100% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro) ”.

In relazione alle predette violazioni, il relativo titolare della società, un 26enne residente a Campobasso, veniva sanzionato amministrativamente per una somma di circa 4.000 Euro mentre, nei confronti dell’attività commerciale, considerato il non rispetto della misure anticontagio COVID 19 e le violazioni commesse per l’utilizzo di un lavoratore in nero, gli stessi militari procedevano alla chiusura temporanea dell’attività stessa oltre che all’attuazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.