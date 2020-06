Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali e film per oggi giovedì 18 giugno 2020 con la programmazione completa di oggi

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Che Dio ci aiuti 5 – Basta un click – Tu chiamale se vuoi fissazioni

23:39 TG1 60 Secondi

23:40 Porta a Porta

01:15 RaiNews24

01:47 Che tempo fa

01:50 Sottovoce

02:20 Ho ucciso Napoleone

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Paradise Beach: dentro l’incubo

22:55 Striminzitic Show

23:55 Elser – 13 minuti che non cambiarono la Storia

01:40 La variabile umana

02:55 Bates Motel

03:35 TG 2 Eat Parade

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Geo – Vacanze Italiane

20:55 Maturità 2020 – Diari

21:20 Ogni cosa è illuminata

23:30 Quante Storie

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Cultura presenta Scuol@Casa Magazine – pt. 22

01:35 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:25 Dritto e Rovescio

00:47 Nella Mente di Kate

02:42 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:01 Media Shopping

03:20 Tutti Defunti… Tranne i Morti

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Meteo.It

20:40 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

21:22 Sabbath – New Amsterdam II

22:19 Carta Bianca – New Amsterdam II

23:16 New Amsterdam II

00:15 Tg5

00:49 Meteo.It

00:50 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

01:17 Il Maggio – Bello delle Donne III

6 Italia 1

20:41 Dolce Jane – C.S.I. – Scena del Crimine

21:30 Emigratis

00:00 I 2 Soliti Idioti

01:51 Studio Aperto – la Giornata

02:03 Sport Mediaset – la Giornata

02:18 Media Shopping

02:33 La Tela di Charlotte – Pretty Little Liars

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Chernobyl

23:45 Atlantide

00:50 Tg La7

01:00 Otto e mezzo

01:40 L’aria che tira

8 TV8

19:30 Cuochi d’Italia

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Un’estate da ricordare

23:00 Hitch – Lui sì che capisce le donne

01:00 Heartbreakers – Vizio di famiglia

9 NOVE

20:35: Deal With It – Stai al gioco

21:30: Restaurant Swap – Cambio ristorante – Firenze

22:45: Restaurant Swap – Cambio ristorante – Napoli

23:55: Restaurant Swap – Cambio ristorante – Firenze

01:10: Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Contaminazione della Vasca Da Bagno – The Big Bang Theory X

20:42 La Catalisi del Calcio Fetale – The Big Bang Theory X

21:04 Push

23:30 La Maledizione – The Last Kingdom III

00:19 Fatture e Sacrilegi – The Last Kingdom III

01:12 La Minaccia Più Grande – State Of Affairs

01:56 Una Terribile Verità – State Of Affairs

02:38 Antipasto – Hannibal III

21 Rai 4

20:33 Criminal Minds V ep.18

21:23 Absentia II ep.1

22:08 Absentia II ep.2

22:57 Obsessed – Passione fatale

00:56 Le regole del delitto perfetto II ep.1

01:40 Le regole del delitto perfetto II ep.2

02:25 Le regole del delitto perfetto II ep.3

22 Iris

20:05 Il Comitato – Walker Texas Ranger I

21:00 Spiriti Nelle Tenebre

23:21 Hollywood Homicide

01:35 Il Ricatto

23 Rai 5

20:13 Prossima fermata Oriente

21:15 Prima della Prima – Violanta

21:46 Concerto G7 Taormina

22:40 Nirvana – Nevermind

23:31 Rolling Stone – Sesso, stampa e rock’n’roll

00:29 The Great Songwriters

01:17 Rai News Notte

01:20 I Predatori del Tempo

02:19 Prossima fermata Oriente

24 Rai Movie

21:10 The Sentinel

23:05 Source Code

00:40 L’ultimo lupo

02:40 Movie Mag

25 Rai Premium

20:30 Made in Sud 2020 – p.1

23:00 Doctor Foster – ep.4

00:00 Doctor Foster – ep.5

00:55 La Squadra 4 – p.26

02:40 Tortura della Speranza

26 Cielo

19:15 Affari al buio

20:15 Affari di famiglia

21:15 True Justice

23:15 Amantes – Amanti

01:00 Lo stallone italiano

02:15 Colombia: l’altra faccia del piacere

27 Paramount Network

20:10 La tata

21:10 Miss Marple

22:40 Delitto a Courrieres

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

19:00 Santa Messa

19:30 Attenti al lupo

20:00 Il Santo Rosario

20:30 Tg 2000

20:50 Tg Tg

21:10 Vento di primavera

23:25 Indagine ai confini del sacro

23:55 Buone notizie

00:25 La compieta

00:45 Il Santo Rosario

01:05 L’Ora Solare

02:00 Siamo noi

02:30 Sogno

02:55 Il viaggio di Grace

29 LA7d

19:20 Hawthorne

20:25 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 La mala educaxxxion

02:05 I menù di Benedetta

03:55 Cuochi e fiamme

30 La 5

21:10 Lo Scapolo D’Oro – Battibecchi D’Amore

23:10 Cambio Casa, Cambio Vita!

01:07 La Vendita di Beneficenza – una Mamma per Amica

01:52 Donne Moderne – una Mamma per Amica

02:32 L’ Età dell’Innocenza – The Vampire Diaries VII

31 Real Time

20:25: Cortesie per gli ospiti – Francesco e Pierluigi vs. Melissa e Michela

21:20: Vite al limite – Travis

23:00: Vite al limite – Ashley

00:40: Vite al limite – Sarah

02:20: Vite al limite – la storia di Robert

34 Cine34

21:10 Polvere di stelle

00:03 Buonanotte… avvocato!

01:32 Maya

03:06 F.B.I. Operazione Baalbeck

35 Focus

20:15 Il Boeing di Niki Lauda – Indagini Ad Alta Quota XIV

21:15 Ariane 5 : Storia di un Successo – I Parte

22:15 Ariane 5 : Storia di un Successo – II Parte

23:15 Le Ultime Reliquie di Gesù

00:15 I Misteri del Santo Sepolcro

01:15 Fuoco A Bordo – Indagini Ad Alta Quota XIV

02:02 Tgcom24

02:04 18/06/2020 – Meteo Focus

02:05 Mega Tsunami – Mega Disastri III

02:50 Le Più Piccole Navi Da Guerra – Navi Da Guerra – Combat Ships

38 Giallo

20:10: Law & Order – i due volti della giustizia – Rapina a Spanish Harlem

21:10: Alice Nevers – Professione giudice – Ferite Invisibili. 1a parte

22:10: Alice Nevers – Professione giudice – Ferite invisibili. 2a parte

23:10: Delitto in Lozere

01:05: Law & Order – i due volti della giustizia – Difesa senza scrupoli

02:00: Law & Order – i due volti della giustizia – Rapina a Spanish Harlem

02:55: Law & Order – i due volti della giustizia – Addio Max

39 TOP Crime

19:22 The mentalist

21:13 Law & order: unità speciale

22:54 Alleanza mortale

00:43 Law & order: unità speciale

49 Spike TV

20:00 Supernatural

21:30 Kon-Tiki

23:20 Supernatural

01:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:30: Nudi e crudi – Belize

21:25: La febbre dell’oro – Padre e figlio

22:20: La febbre dell’oro – Rotture

23:15: La febbre dell’oro – Uomini e mostri

00:10: Cops Spagna

02:05: Ce l’avevo quasi fatta – Fuga attraverso una toilette

54 Rai Storia

20:05 Pillole Argo Il viaggio e la conoscenza

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente Il processo di Norimberga con la Prof.ssa Anna Foa

21:10 a.C.d.C. Edizione Speciale Storia del Mondo p. 8. L’età degli estremi

22:10 a.C.d.C. Il diario perduto del dottor Livingstone

23:00 E’ L’Italia, Bellezza! Pt. 1

00:00 Notiziario – RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente Il processo di Norimberga con la Prof.ssa Anna Foa

01:00 Cronache dall’antichità. Dal mito alla storia p.1

02:00 Conflitti – Special Cosacchia P.2

55 Mediaset Extra

21:15 Colorado

00:05 Sotto A Chi Tocca

02:18 Tgcom24

02:20 Colpo Grosso

59 Motor Trend

20:25: Affari a quattro ruote – 1963 Sunbeam Alpine

21:20: Affari a quattro ruote – 1992 Am General Humvee

22:15: Nel nome del turbo – la corsa

23:10: Nel nome del turbo – Fotofinish

00:05: Fast N’ Loud – Lincoln Continental ribassata

01:00: Fast N’ Loud – una Ford Stile “Frankenstein”

01:50: Fast N’ Loud – All’asta!

66 Italia 2

20:05 All’Interno di Majin Bu – What’s My Destiny Dragon Ball

20:30 Una Lotta Impari – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:55 Combattimento Ad Oltranza – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 Blade (Di S. Norrington)

23:35 Musica e Rivoluzione – Lupin 3rd – la Donna Chiamata Fujiko Mine

00:00 Il Giorno della Morte – Lupin 3rd – la Donna Chiamata Fujiko Mine

00:30 Amore Avvolto Nel Fumo – Lupin 3rd – la Donna Chiamata Fujiko Mine

01:00 La Città Fantasma – Lupin 3rd – la Donna Chiamata Fujiko Mine

01:25 La Festa Dei Folli – Lupin 3rd – la Donna Chiamata Fujiko Mine

01:50 La Donna Chiamata Fujiko Mine – I Parte

02:10 La Donna Chiamata Fujiko Mine – II Parte

02:36 La Prima Condanna di Carl – Shameless

03:33 Simulcast Radio 101