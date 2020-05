Le posizioni per la sede Amazon di Colleferro sono aperte da tempo. Tuttavia, alcune di esse sono state aggiornate soltanto giorni fa. Inutile dire che a causa del coronavirus potrebbero esserci slittamenti nell’apertura, ma intanto continuano i processi di selezione, almeno quelli legati al primo approccio. Sembra che comunque a partire da questa estate ci saranno corpose novità.

Amazon a Colleferro: assunzioni prima dell’estate

Un magazzino di 100 mila metri quadri tra Colleferro e Paliano si occuperà di servire tutto il centro-sud. Amazon e nel Lazio farà coppia con lo stabilimento di Passo Corese (in provincia di Rieti), inaugurato nel 2017. La struttura su cui si lavora da diversi mesi sarà operativa a partire dall’autunno, e nello specifico avrà il compito di stoccare elementi di grandi dimensioni quali ad esempio frigoriferi, forni, aspirapolveri, ma anche armadi, ecc.

500 assunzioni nel triennio

Amazon ha previsto l’assunzione di circa 500 persone spalmate nell’arco dei prossimi tre anni, e saranno tutte a tempo indeterminato (anche se non nella fase iniziale, e più avanti spiegheremo perché). Attualmente, sono aperte 16 posizioni (è possibile inviare le proprie candidature su amazon.jobs/en/locations/colleferro) e le assunzioni saranno finalizzate proprio a cavallo dei mesi di maggio e di giugno. Si tratta per lo più di ruoli manageriali, di tecnici e di supporto (ad esempio specialisti nei settori della sicurezza e della formazione, ingegneri e addetti al controllo degli standard di qualità).

Operatori di magazzino

Delle 500 assunzioni di cui sopra, la maggior parte delle posizioni riguarderanno la mansione di operatori di magazzino, per cui è previsto un inquadramento al quinto livello del CCNL della Logistica e dei Trasporti. Il salario iniziale sarà di 1.550 euro lordi e prevede un pacchetto di benefits che vanno dall’assicurazione sanitaria privata contro gli infortuni fino a degli sconti sul portale di Jeff Bezos. A gestire la selezione non sarà direttamente Amazon, che si avvarrà dell’aiuto di agenzie per il lavoro private. Dopo i primi tempi, i contratti passeranno da determinato a indeterminato.

Job day in estate

In estate sono previsti degli eventi in cui sarà possibile presentarsi portando il proprio CV. Nel magazzino di Colleferro si utilizzeranno per lo più i carrelli elevatori e ricordiamo che sugli edifici del centro logistico è stato realizzato uno dei più grandi impianti fotovoltaici d’Italia (40.000 mq). Le informazioni sono state diffuse da Salvatore Iorio, responsabile delle risorse umane di Amazon Italia, che ha spiegato come questo polo aumenterà gli standard qualitativi dell’azienda nel nostro Paese.