Nonostante il periodo di emergenza, che ha visto il colosso americano leader nel settore dell’e-commerce ridurre l’invio di beni, dando precedenza a quelli primari, prosegue la possibilità di inviare la propria candidatura di lavoro. Per la futura sede di Colleferro sono diverse le figure professionali ricercate da Amazon. Scopriamole

Amazon a Colleferro: le figure ricercate e come inviare il proprio CV

Le posizioni per la sede Amazon di Colleferro sono aperte da tempo. Tuttavia, alcune di esse sono state aggiornate o/e aggiunte soltanto giorni fa. Inutile dire che a causa del coronavirus potrebbero esserci slittamenti nell’apertura, ma intanto continuano i processi di selezione, almeno quelli legati al primo approccio.

Da supervisore di squadra di prevenzione a team lead operations, sono diverse e variegate le figure ricercate per entrare a far parte della grande famiglia di Jeff Bezos. A questo link è possibile conoscere quali sono le posizioni aperte per la futura sede in provincia di Roma e nel sito stesso di Amazon sarà possibile inviare direttamente la propria candidatura in base all’offerta di lavoro che si ritiene sia più consona alle proprie attitudini. Non resta che augurarvi buona fortuna!