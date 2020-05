Per consentire lavori di sostituzione del new jersey bordo ponte, previsti in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sul Ramo di allacciamento Grande Raccordo Anulare-Diramazione Roma sud, dalle 22:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 maggio, sarà chiusa la rampa di svincolo che, dalla carreggiata interna del G.R.A. Grande Raccordo Anulare di Roma, immette sulla Diramazione Roma sud.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla carreggiata interna del G.R.A. fino all’uscita 21-22 Anagnina-Tuscolana e rientrare sul G.R.A. in carreggiata esterna, verso Firenze-L’Aquila, con ingresso sulla Diramazione Roma sud percorrendo lo svincolo n. 19 E45-A1 Napoli;

-sulla Diramazione Roma sud, nelle quattro notti consecutive di martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 maggio, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la rampa di svincolo che dalla Diramazione Roma sud immette sulla carreggiata interna del G.R.A.

In alternativa si consiglia di utilizzare la rampa di svincolo che dalla Diramazione Roma sud immette sulla carreggiata esterna del G.R.A., in direzione Casilina, seguendo le indicazioni per l’inversione di marcia, per poi riprendere la carreggiata interna del Raccordo Anulare o, in alternativa, si potrà uscire allo svincolo di Torrenova.

