Casilina, bus affollato: l’autista fa rispettare l’ordinanza

Nella giornata di ieri ( ma sono state segnalate già diverse criticità, leggile qui ), un bus che transitava sulla via Casilina era particolarmente affollato.

I fatti

Stando al racconto di alcuni passeggeri, l’autista si sarebbe fermato tentando di far scendere qualcuno, per evitare che si mantenesse l’assembramento. Si spera che nella Fase 2 si tengano conto di tali criticità e si riesca a far rispettare le ordinanze in cui bus, treni e metropolitane possano contenere solo alcuni passeggeri.

Foto di Elisa Gestri