Sono stati riparati e torneranno in servizio domani tre dei 91 bus a metano ritirati su indicazione del produttore per un difetto di costruzione. Il fornitore concluderà le operazioni di sostituzione del componente difettoso su altre dieci vetture entro la giornata di oggi.

In servizio nei prossimi giorni

Questi mezzi entreranno in servizio nei prossimi giorni. Le rimanenti vetture verranno riparate al ritmo di dieci al giorno a partire da lunedì prossimo. Si prevede che tutti i bus ritirati saranno di nuovo su strada entro la settimana successiva alla prossima.

In calo dell’80% incendi sui bus. Continua a migliorare il trend dei casi di principio di incendio sui bus. Grazie al progressivo rinnovo della flotta e agli investimenti effettuati dall’azienda sulle manutenzioni, nei primi quattro mesi del 2020 sono stati registrati solo tre casi, due dei quali non tali da pregiudicare il recupero delle vetture interessate.

Si tratta di un numero più che dimezzato rispetto allo stesso periodo del 2019 e inferiore dell’80% rispetto al 2018.