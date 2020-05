Lazio, fiducia nella riapertura (anticipata?) per ristoranti, bar e parrucchieri

Prosegue l’impegno della Regione Lazio per condividere insieme ai rappresentanti delle imprese e delle organizzazioni sindacali le linee guida che garantiranno la ripresa delle attività economiche nella regione in piena sicurezza e in coerenza con le prescrizioni nazionali” – così l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start Up e Innovazione Paolo Orneli.

“Dopo l’incontro del 4 maggio con i Comuni del litorale anche quello di ieri si è svolto in un clima molto positivo e di grande collaborazione, condizioni imprescindibili per dare certezze a tutti gli operatori del commercio e dell’artigianato del Lazio e garantire sicurezza ai lavoratori e ai consumatori. Nello specifico abbiamo affrontato le possibili modalità operative di tre comparti strategici nella nostra regione, l’abbigliamento, gli esercizi al consumo come i bar e ristoranti, i servizi alla persona come per esempio centri estetici, parrucchieri e barbieri. Sulla base dalle ‘prime indicazioni’ fornite sabato scorso dal governatore Zingaretti e dal suo vice, Daniele Leodori, il nostro obiettivo è quello di stilare già nei prossimi giorni delle linee guida semplici e comprensibili che tengano conto, nel caso dell’abbigliamento per esempio, la garanzia del distanziamento sociale, l’indicazione di lavarsi le mani e indossare la mascherina quando si provano gli abiti, l’utilizzo di dispenser non solo all’ingresso dei locali ma anche in prossimità dei camerini di prova; nel caso di bar e ristoranti vale il distanziamento dei tavoli e tutte quelle norme che sono alla base dei protocolli che hanno già consentito il funzionamento in sicurezza della ristorazione collettiva. Sarà inoltre molto importante la raccomandazione di favorire le prenotazioni online e telefoniche e tutte le altre misure già contenute nelle linee guida per l’asporto.

Per ciò che concerne i servizi alla persona, come parrucchieri, barbieri e centri estetici, molto importanti saranno le indicazioni per la garanzia delle norme igieniche attraverso la possibilità di ingressi contingentati, il distanziamento sociale, l’utilizzo di mascherine e di dispositivi monouso – conclude Orneli – Ringrazio le parti sociali per aver compreso il senso del lavoro che sta facendo la Regione Lazio e per i contributi puntuali di idee e proposte che ci consentiranno di farci trovare pronti quando sarà possibile riaprire tutte le attività”.

Le parole di Califano

Torneremo in spiaggia, a mangiare nei ristoranti, da parrucchieri ed estetiste e nei bar, ma almeno per quest’anno con alcune limitazioni e restrizioni. Obiettivo comune è far ripartire il Lazio il prima possibile e riaprire le attività commerciali – dichiara Michela Califano (PD). Per farlo abbiamo avviato una serie di consultazioni con le associazioni di categoria.

Fiducia nella riapertura per ristoranti, bar e parrucchieri

Ieri è toccato alle attività di abbigliamento, del ‘food’ come bar e ristoranti, centri estetici, parrucchieri e barbieri. Domani invece alle attività di balneazione mentre oggi alle attività commerciali su area pubblica. A tutti presenteremo delle proposte che ci permetterebbero di dare l’ok alla riapertura in totale sicurezza.

Se per abbigliamento, bar e ristoranti i tempi di riapertura potrebbero essere più veloci per parrucchieri, barbieri ed estetiste la situazione è più complicata.

Le linee guida

Le linee guida vertono essenzialmente tutte su sanificazione e distanziamento sociale. Per quanto riguarda bar e ristoranti si va dal metro di distanza tra i tavoli che dovranno essere igienizzati a ogni utilizzo. Misurazione della temperatura ai dipendenti, prenotazione tavoli, indicazione all’ingresso del numero massimo di persone. Stesse linee per gli stabilimenti con distanziamento adeguato tra gli ombrelloni e sanificazione. E per le attività di abbigliamento entrata contingentata.

Più delicata la situazione per parrucchieri, estetisti e barbieri che dovranno misurare la temperatura all’inizio del turno agli operatori, utilizzare mascherine, occhiali e visiera per trattamenti sotto il metro di distanza, cambio guanti, igienizzazione e attività solo su prenotazione.

Regole alle quali ognuno purtroppo dovrà attenersi fino a quando non ci sarà una terapia farmacologica e un vaccino in grado di sconfiggere il Covid 19.

Ringrazio l’assessore Orneli e il vicepresidente Leodori per il duro e preziosissimo lavoro che stanno portando avanti di concerto con tutte le parti sociali per dare nuovamente slancio all’economia laziale.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano