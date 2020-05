In attesa di capire come si evolverà la situazione legata al Coronavirus, cerchiamo di tracciare una linea di tendenza su come sarà l’estate 2020 in Italia.

Estate 2020, ecco alcune proiezioni

Indovinare le previsioni è sempre molto difficile e chi lavora nel mondo del meteo lo sa molto bene, ma come sarà l’estate 2020? Sicuramente, e questo lo possiamo affermare con certezza, sarà un’estate fortemente condizionata dal Covid-19 che, da diversi mesi, c’ha costretto a stare in casa.

I primi caldi di stagione sono previsti nel mese di giugno, dove, soprattutto al centro-sud, si dovrebbero raggiungere delle temperature che andranno oltre i 30 gradi. Al Nord invece, visto anche l’ingresso di correnti instabili in arrivo dall’Atlantico, è previsto un maggiore perturbamento con una probabile presenza di temporali, soprattutto verso le ore del pomeriggio.

Il vero caldo, come da previsione, in Italia, dovrebbe esserci nel mese di luglio. Difatti, complice l’arrivo di un anticiclone africano che dovrebbe stanziarsi su lunga parte del bacino del mediterraneo, le temperature aumenteranno sempre di più, con scarti rispetto alle medie climatiche di riferimento fino a +1,5/2°C. Tradotto nel gergo che tutti conosciamo, dovrebbero essere previste delle temperature che potrebbero raggiungere addirittura i 35°.

Pericolo siccità

Come ogni anno, anche il 2020 non dovrebbe risparmiare il pericolo della siccità. Difatti, a causa della persistenza del campo anticiclonico, in particolare al Centro-Sud, non è prevista una vasta abbondanza di piogge. Vedremo come sarà questa estate 2020 in Italia.