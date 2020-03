Per l’eccezionalità della situazione emergenziale causata dal Coronavirus, ATAC, a tavolino con la Segreteria Regionale dell’Organizzazione Sindacale, ha deciso di impiegare i suoi dipendenti sospesi totalmente dal servizio per svolgere alcune attività. Vediamo quali.

Il comunicato di Atac

Atac ha avviato un progetto di utilizzo dei suoi dipendenti sospesi per via dell’emergenza Coronavirus, per svolgere alcune attività. Questi dipendenti sono appartenenti alle famiglie professionali dei Verificatori, Ausiliari della Sosta e Rilevatori del Servizio.

Questi dipendenti saranno impiegati per le seguenti attività:

Monitoraggio attività di igienizzazione dei mezzi (circa 48 turni/giorno lun/sab);

Assistenza presso le portinerie aziendali (circa 45 turni/giorno lun/sab).

CLICCA QUI per leggere la nota completa di ATAC