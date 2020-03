Atac ha prodotto un database di riduzioni del fabbisogno di personale collegato alle attività svolte dalle diverse Direzioni, analizzando i processi a livello di singole Unità Organizzative.

La nota di ATAC

Le elaborazioni tengono conto sia delle disposizioni e ordinanze oggi vigenti relative ai livelli di trasporto pubblico e alla sospensione di alcuni servizi aziendali, sia della interruzione integrale o parziale di alcune funzioni che non hanno diretto impatto sullo svolgimento del servizio di Trasporto Pubblico.

L’analisi ha determinato tre diverse situazioni di impiego del personale e relativo coinvolgimento nei meccanismi del Fondo Bilaterale.

Nel caso in cui la disponibilità di ferie della categoria sia tale da coprire il minore fabbisogno di prestazioni, spetta al Direttore organizzare i turni del personale in modo da ottimizzare l’utilizzo del monte ferie, a partire dai colleghi con maggiori spettanze arretrate. Rientrano al momento in tale fattispecie le seguenti categorie:

Autisti alla guida;

Ispettivi sul territorio;

Macchinisti Metro;

Operai TPL Superficie – Rimesse

2. Nel caso in cui le ore di riduzione delle prestazioni siano superiori alle ore di ferie/ore a recupero a disposizione della categoria, al personale sarà comunicato l’avvio del ricorso al trattamento di integrazione salariale previsto con il Fondo Bilaterale di Solidarietà. Di seguito le categorie che, allo stato attuale, ne sono coinvolte:

Addetti alla sosta su strada;

Amministrativi e staff operativo;

Addetti alle biglietterie;

Operai Mobilità privata;

Operai superficie Officine Centrali;

Quadri;

Verificatori.

3. Non rientrano nei percorsi di riduzione delle prestazioni, allo stato attuale, le seguenti categorie, per le quali non sono variate le prestazioni attese:

Macchinisti Ferrovie;

Personale di Scorta;

Operai TPL Metro e Ferrovie;

Operai TPL Infrastrutture;

Addetti ai Parcheggi;

Personale di Stazione e di Movimento;

Coordinatori Ferroviari;

Portinerie.

