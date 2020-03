Colleferro-Paliano, incidente in via Palianese: soccorsi sul posto

Incidente in via Palianese oggi, tra Colleferro e Paliano. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118. Ancora da comprendere le reali cause di quanto avvenuto. Non sono segnalate lunghe code, poiché la viabilità in questi giorni è meno condensata del solito, causa coronavirus.

Incidente tra Colleferro e Paliano oggi in via Palianese

Il sinistro è avvenuto in via Palianese, tra le due città, in prossimità dell’ingresso alla Selva. Proprio in questi istanti sul posto stanno intervenendo le forze dell’Ordine e il personale addetto per evitare problemi alla viabilità ed eseguire i rilievi di rito. Al momento, si viaggia comunque su una corsia alternata.

Il personale sta lavorando per rimuovere il sinistro, su cui al momento si hanno ancora poche notizie. Potrebbero seguire aggiornamenti a breve in caso di novità sull’episodio.