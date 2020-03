L’azienda Avio di Colleferro ha donato 250.000 euro alla protezione Civile di Colleferro per l’ acquisto di attrezzature ospedaliere per l’Ospedale Parodi Delfino.

Le parole del Sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, del Vice Sindaco, Diana Stanzani, e del Presidente della Protezione Civile, Pietro Di Vita

“Siamo rimasti di stucco – ha dichiarato il Sindaco Sanna – quando abbiamo visto il bonifico AVIO, ci sembrava un sogno”.

L’azienda colleferrina, leader mondiale nel settore aerospaziale ha donato 250.000,00 € alla PROTEZIONE CIVILE di Colleferro per acquisto di attrezzature ospedaliere per l’Ospedale Parodi Delfino di Colleferro.

“La più grande donazione fatta alla città ed al suo Ospedale dalla Seconda Guerra Mondiale. Si utilizzeranno, in accordo con AVIO, per donare all’Ospedale, in un momento come questo le attrezzature più all’avanguardia.” dichiarano all’unisono il Sindaco, il Vice Sindaco ed Assessore alla Sanità Diana Stanzani, il Presidente della Protezione Civile Pietro Di Vita ed il consigliere Luigi Moratti incaricato del Sindaco alla Protezione Civile.