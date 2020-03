100 anni fa nasceva una nostra concittadina, la signora Scussa Annunziata, un evento che avremmo voluto festeggiare personalmente assieme a lei ma l’emergenza attuale non ce lo ha permesso.

PALIANO: ANNUNZIATA SCUSSA COMPIE 100 ANNI: GLI AUGURI DEL SINDACO E DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Non per questo però non possiamo fare i migliori auguri a questa donna che rappresenta un prezioso patrimonio di tradizioni per la nostra comunità. Lei ha attraversato un secolo della nostra storia, tra vicende tristi e felici, la sua “lunga giovinezza” è per la nostra comunità motivo di compiacimento e di esempio.

Tanti auguri dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale con la speranza di poter festeggiare insieme nel più breve tempo possibile. Agli auguri si associano, numerosi, i concittadini, ma anche la redazione. Tanti auguri Annunziata!