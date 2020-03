Già da qualche settimana circolano fake news sul coronavirus. Prima si trattava di creare allarmismo millantando contagi in ogni parte dell’Italia, ora la questione prende una piega addirittura peggiore perchè nel mirino delle notizie bufala c’è il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

Da ieri circolano in rete e sui social dei messaggi audio che vengono, erroneamente, attribuiti al Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, in cui si direbbe che il coronavirus muta in ceppi più gravi e che ci sono dei bambini contagiati.

Si tratta di fake news ed è lo stesso Ministro a smentire la questione tramite un post sui social:

“Come ho più volte detto in questi giorni, in un momento così particolare per il Paese, è fondamentale non dare spazio a notizie false che poi diventano virali creando inutili allarmismi.

In queste ore sta circolando un audio che mi viene attribuito con una voce femminile, palesemente non mia, che parla di un intervento in Parlamento che non ho mai fatto e riferisce parole che non ho mai detto. Ovviamente è un fake. Così come falso è il documento a mia firma che sta girando con indicazioni completamente inventate sulle modalità per svolgere la didattica a distanza.