Avevamo raccontato ieri di uno dei tanti vocali che stanno circolando su Whatsapp da finti infermieri che parlano di contagi vari. L’ultima fake news riguarda un falso messaggio scritto in modo da sembrare vero relativo alla chiusure delle scuole nel nostro Paese. Il messaggio che è diventato ormai una catena su Whatsapp e social network vari dice così:

Scuole chiuse in tutta Italia per coronavirus: è una fake news

“Il presidente del consiglio Conte Giuseppe dispone la chiusura di tutte le scuole d’Italia di ogni grado e ordine per la grave e allarmante situazione che incombe sulla nostra nazione. Al fine di tutelare la salute nazionale e degli studenti fino al 5 marzo 2020 le scuole di ogni grado e ordine saranno chiuse. A breve uscirà la disposizione ufficiale sul sito del ministero.”

Ovviamente, la disposizione ufficiale non uscirà mai. Prestate attenzione a tutto ciò che non proviene da fonti ufficiali in merito al coronavirus.