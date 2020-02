Coronavirus, caso sospetto a Velletri? Niente allarmismi:…

Caso sospetto di coronavirus a Velletri? Una 35enne sarebbe ricoverata in condizioni di protezione virale presso il pronto soccorso Paolo Colombo di Velletri e sembrerebbe che siano in atto dei test per comprendere se abbia o meno il coronavirus. Gli esisti del tampone dovrebbero essere diffusi oggi pomeriggio, 24 febbraio 2020.

Stando a un messaggio vocale che circola su WhatsApp in questi istanti e che, al momento, non trova conferme da fonti ufficiali, la donna avrebbe il coronavirus.

Si tratta di una notizia falsa in quanto l’esito del tampone dovrebbe arrivare tra qualche ora e non ci sono conferme di ciò da fonti ufficiali.

Già negli scorsi giorni sono circolati messaggi vocali che si sono rivelati essere fasulli e scherzi di cattivo gusto. Per questo, per ora, non c’è alcun allarme a Velletri, ma sicuramente si stanno svolgendo approfondimenti per capire se si tratti dell’ennesima segnalazione fake.

La donna di Velletri sarebbe arrivata in ospedale ieri pomeriggio con sintomi influenzali e difficoltà respiratorie, ma il condizionale è d’obbligo poiché al momento non si hanno informazioni certe sul caso e non si tratta di fonti ufficiali. La donna potrebbe avere una semplice influenza, di conseguenza è bene attendere le conferme dalle fonti ufficiali e non creare allarmismo ingiustificato.

Foto di repertorio