Primi giorni della settimana conditi da temperature che si sono confermate buone, nonostante il ritorno del maltempo nelle zone della provincia di Roma e di Frosinone. Ci sarà un cambiamento nei prossimi giorni? Scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per mercoledì e giovedì, rispettivamente 4 e 5 marzo 2020 nella zona del basso Lazio.

Previsioni meteo in provincia di Roma del 4-5 marzo 2020

Mercoledì: giornata nuvolosa, con possibilità di rovesci pari al 20%. Umidità attesa al 60% e raffiche di vento nella media: 16 km/h.. Temperature quasi stabili: 16 la massima e 3 la minima.

Giovedì: giornata di possibile pioggia: possibilità di rovesci pari al 50%. Umidità attesa al 62% e raffiche di vento nella media: 16 km/h.. Temperature stabili: 15 la massima e 11 la minima.

Previsioni meteo in provincia di Frosinone del 4-5 marzo 2020

Mercoledì: giornata parzialmente nuvolosa, con possibilità di rovesci pari al 20%. Umidità attesa al 65% e raffiche di vento nella media: 11 km/h.. Temperature stabili: 15 la massima e 3 la minima.

Giovedì: giornata di sole con qualche nube: possibilità di maltempo pari al 30%. Umidità attesa al 70%, raffiche di vento che saranno intorno ai 11 km/h. e temperature nella media: 14 la massima e 8 la minima.

Dunque, due giornate condite da tempo che sembra buono, nonostante qualche incognita per giovedì sia in Ciociaria che nella città metropolitana di Roma e dintorni, quelle del 4 e 5 marzo 2020 . Temperature che si manterranno stabili rispetto a quelle degli ultimi giorni, soprattutto per quanto riguarderà le minime, che già da giovedì torneranno a salire lievemente.

Situazione neve

La neve continua ad arrivare nelle zone alte, per la gioia degli amanti degli sport invernali. Non è prevista a quote basse.

Restate sintonizzati per scoprire quali saranno le previsioni meteo per il fine settimana!