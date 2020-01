Ancora quasi due mesi alla fine dell’inverno e già si pensa alla prossima primavera. Questo perché, almeno per gli ultimi giorni di gennaio, le temperature sono di gran lunga più alte della media stagionale. Minime e massime stanno generando un clima primaverile e le persone iniziano a chiedersi come sarà da marzo in poi. Cerchiamo dunque di scoprirlo insieme, con le proiezioni meteo dei prossimi mesi del 2020 nelle province di Roma e di Frosinone.

Primavera 2020, le proiezioni

Precisiamo che si parla di proiezioni. Infatti, è impossibile fare previsioni precise a distanza di così tanto tempo. Di norma, previsioni abbastanza precise si possono fare solo a distanza di un paio di giorni. A ogni modo, sembra proprio che la prossima primavera sarà, un po’ come questo inverno, abbastanza calda.

Stando a quanto indicato dalle proiezioni climatiche sul lungo periodo pare proprio che i mesi che andranno da marzo a giugno risulteranno avere uno sfasamento climatico. Si attendono temperature oltre le medie stagionali e più giorni di sole del solito. Tuttavia, quando ci saranno delle piogge, saranno piuttosto copiose. Questo per via del cambiamento climatico, che sta creando non poche modifiche anche qui da noi.

Il trend prosegue quanto sta avvenendo questo inverno e in parte prosegue sulla stessa lunghezza d’onda dello stesso periodo della stagione del 2019. Alta pressione dunque confermata, sebbene già nelle prossime settimane è lecito aspettarsi sorprese.

La tendenza vale per tutta l’Europa, Italia compresa. Nonostante il clima sarà leggermente più rigido nelle regioni del Nord, al Centro e soprattutto nel Lazio sembra confermarsi quanto sta già accadendo. La provincia di Roma e quella di Frosinone si preparano dunque a una primavera 2020 abbastanza mite, con temperature al di sopra delle medie stagionali e con piogge che non dovrebbero essere frequenti, ma che quando arriveranno si faranno sentire.

Il tutto, a meno di ulteriori cambiamenti climatici da qui ai prossimi mesi perché, lo ricordiamo ancora una volta, si tratta soltanto di proiezioni e non di previsioni esatte, che al momento sono impossibili da fare per chiunque.