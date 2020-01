Un tempo tutto sommato soleggiato nelle zone della provincia di Roma e di Frosinone. Ci sarà un cambiamento nel week-end? Scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per venerdì, sabato e domenica rispettivamente 31, 1 e 2 febbraio 2020 nella zona del basso Lazio.

Previsioni meteo 31-1-2 febbraio 2020 in provincia di Frosinone

Venerdì: previste nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi. Nonostante questo però, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2320m.

Sabato: cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Nel pomeriggio invece, tempo in graduale ripresa. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2339m.

Domenica: nubi sparse e leggere schiarite verso il pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2960m.

Previsioni meteo 31-1-2 febbraio 2020 in provincia di Roma

Venerdì: previsti cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2311m

Sabato: tempo in netto peggioramento, non mancherà la pioggia per gran parte del tempo. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2403m.

Domenica: previsti cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3055m.