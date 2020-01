Primavera 2020, tendenze della moda

Come consuetudine, con l’inizio di un nuovo anno si inizia a guardare alla moda per la successiva stagione calda, quella primaverile che è prodromica dell’estate. La moda, ormai è noto, viaggia sempre con una stagione di anticipo, ed allora ecco che quando ancora l’inverno è nel pieno del suo vigore con temperature ai limiti del polare, chi si occupa del settore deve avere già un focus chiaro su quello che succederà con l’arrivo del caldo.

Ad essere interessato da tale tendenza, soprattutto l’universo femminile, da sempre più attento alla questione della moda; ma negli ultimi anni anche il mondo maschile ha fatto enormi passi in questo campo ed i maschi sono sempre più aggiornati ed attenti a quanto accade sulle passerelle. Vediamo un anticipo di quelle che saranno le tendenze per la primavera 2020 parlando di moda.

Moda donna, cosa aspettarsi

L’universo femminile è sempre più vasto e composito: si parla di vestiti, ma anche di accessori di ogni genere ideali per dar vita ad un look impeccabile. Spazio allora a scarpe, borse, gioielli, occhiali da sole per tutti gli stili e per ogni abbinamento.

In particolare sono le scarpe e rappresentare da sempre l’oggetto del desiderio per le donne: con l’arrivo della stagione calda si può dare libero sfogo alla propria fantasia, creare accostamenti anche, all’apparenza, azzardati. E soprattutto, puntare su modelli aperti, più in linea con la stagione.

Negli ultimi periodi è cresciuto nel mondo femminile il ricorso a modelli che un tempo erano appannaggio esclusivo dei maschi: qualche esempio? Su tutte, le sneakers da donna che ormai sono un must per qualsiasi look femminile. In generale è uno stile personalizzato ad andare per la maggiore: osare si può, soprattutto a partire dalla primavera.

E per gli uomini?

Anche l’uomo ormai opta per stile eccentrici ispirandosi a quanto accade sulle passerelle. Per la primavera 2020 in voga colori pastello, tendenze rock e glam (una sorto di riscoperta dei tanto vituperati anni ’80) con giacche oversize in stile jungle.

Resta in vigore poi lo stile dandy, lanciato ormai da qualche anno, e, per quanto riguarda il retrò cui si faceva riferimento, per la primavera 2020 la moda uomo prevede ance una riscoperta degli anni ‘70 (anche se in realtà, non sono mai stati del tutto messi in soffitta). A testimonianza del fatto che si tende sempre a ricercare nel passato e nella ciclicità della moda per dare vita ad uno stile moderno.