Di seguito, la nota di Eleonora Mattia in merito all’audizione sui 129 lavoratori di Lazio Ambiente di ieri, di cui il futuro è in bilico:

LAVORO, MATTIA: “AUDIZIONE SUI 129 LAVORATORI LAZIO AMBIENTE: TROVARE SOLUZIONI DOPO LA CHIUSURA DI COLLE FAGIOLARA”

“Dobbiamo impegnarci tutti per trovare una soluzione che garantisca ai 129 lavoratori di Lazio Ambiente Spa di essere ricollocati, dopo la chiusura della discarica di Colle Fagiolara a Colleferro, per garantire loro un reddito dopo tanti anni di impegno e di lavoro per la comunità. Il momento è difficile, in tutto il Lazio, e come istituzioni abbiamo il dovere morale di dare una risposta seria a queste famiglie. E’ per questo che ho convocato per ieri l’audizione, in Commissione Lavoro, con l’amministratore di Lazio Ambiente, Daniele Fortini, i sindaci del territorio (Colleferro, Labico, Segni, Gavignano, Carpineto, Gorga, Valmontone e Artena) e le rappresentanze sindacali”.

Lo dichiara Eleonora Mattia (Pd), presidente della IX Commissione regionale lavoro in cui si è svolta l’audizione sui lavoratori di Lazio Ambiente Spa, alla presenza dell’assessore al lavoro, Claudio Di Berardino,

“Dopo la chiusura definitiva della discarica – sottolinea la Mattia – e l’avvio dei lavori di post mortem nell’area nonché degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sin (Sito di Interesse Nazionale) del Fiume Sacco, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, ritengo che si possano utilizzare parte dei fondi a disposizione per ricollocare buona parte dei lavoratori in questi interventi”.

L’assessore Di Berardino ha assunto impegni importanti che aprono nuove prospettive per i lavoratori: “Pagamento delle retribuzioni anche per febbraio; reimpiego di parte delle maestranze nelle attività post mortem; affidamento a Lazio Ambiente, da parte delle Regione, di attività di servizio ora esternalizzate; gara degli asset con clausola sociale; norma regionale sulle partecipate e pensionamenti. Temi che verranno affrontati a fondo nella prossima Giunta regionale di giovedì prossimo”.