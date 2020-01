Penny Market cerca personale a Roma: figure richieste e come candidarsi

Per il punto vendita di Via Licia a ROMA , si cerca un/una ADDETTO ALLA VENDITA

Penny Market cerca personale a Roma, nei suoi vari punti vendita diffusi nella Capitale. Andiamo a scoprire quali sono le figure richieste, le mansioni da svolgere e i requisiti da possedere per inviare il proprio CV.

Voglia di fare e spirito di squadra sono le caratteristiche che cerchiamo: indispensabili per garantire un ottimo livello di servizio per i nostri Clienti e l’efficace svolgimento di tutte le attività quotidiane. In particolare:

Rifornimento dei banchi ed esposizione della merce



Attività di cassa



Pulizia e ordine del negozio



Supporto alla clientela



I candidati ideali sono dotati di ottime capacità organizzative, proattività, voglia di fare e spirito di squadra.

Aver maturato esperienze all’interno del mondo della GDO sarà considerato requisito preferenziale.

Candidati qui

Addetto vendita a Prenestina