• Desideri lavorare in un ambiente retail altamente dinamico e stimolante.

• Hai maturato esperienza in ambienti a contatto ed al servizio di clienti.

-Hai buone capacità di comunicazione/ascolto attivo

-Hai forte orientamento al cliente

-Hai le capacità di lavorare in team

-Ti piace lavorare in un ambiente di lavoro dinamico

-Ottime capacità di problem solving

-Sei disponibile a lavorare su turni e nei weekend