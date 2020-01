I dettagli dell’offerta di lavoro legata alla ricerca per Amazon-Sito Portonaccio (RM) addetti/e al rifornimento magazzino. Si offre Primo contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione di due settimane, con ampie possibilità di proroga.

Luogo di lavoro: Roma (zona stazione Tiburtina/Prenestina)

Operatori di magazzino – Associates – [AGENCY]

Azienda cliente gruppo multinazionale leader nel settore delle vendite online, in costante crescita sia in Italia che all’estero, ricerca operatori di magazzino (“Associates”) per il suo centro logistico di [City & Province]. La posizione prevede lo svolgimento delle attività di ricezione, stoccaggio della merce, prelevamento e confezionamento degli ordini ricevuti.

Gli Associates costituiscono il cuore dell’azienda, sono gli artefici del suo successo ed operano per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti in termini di tempi di consegna e qualità del servizio. L’Azienda offre agli aspiranti Associates un ambiente giovane, dinamico, attento alla sicurezza e alla qualità del lavoro, con la possibilità di imparare molto e dare un contributo importante al successo dell’Azienda.

Principali responsabilità

• Ricezione della merce in entrata nel magazzino

• Smistamento della merce da stoccare

• Catalogazione degli articoli

• Stoccaggio della merce

• Prelievo della merce e trasporto nell’area di imballaggio

• Imballaggio e spedizione della merce

• Applicazione di procedure di sicurezza e qualità standardizzate e rigorose

Profilo ricercato

• Età non inferiore ai 18 anni

• Disponibilità a lavorare su turni ed effettuare straordinari se necessario

• Comprensione della lingua italiana

• Puntualità, precisione ed attenzione

Requisiti addizionali

• Elevata attenzione verso gli aspetti della sicurezza sul lavoro

• Atteggiamento positivo verso il lavoro

• Disponibilità a raggiungere elevati standard di performance e qualità

Clicca qui per candidarti