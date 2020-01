A1, veicolo in panne: traffico in tilt tra Ferentino e Anagni, verso Roma

A1 Roma-Napoli code tra Ferentino e Anagni, in direzione di Roma a causa di un veicolo rimasto in panne. Dalle 11:48 di oggi, lunedì 6 gennaio 2020, risulta esserci traffico rallentato tra lo svincolo Ferentino e di Anagni – Fiuggi.

A1 Roma-Napoli, lunghe code tra Ferentino e Anagni oggi

Al momento, sono segnalate lunghe code nel suddetto tratto. Si raccomanda le persone che in questi istanti stanno procedendo su questo tratto di percorrere la strada con prudenza. Ancora restano da chiarire le esatte dinamiche di quanto avvenuto. Probabile che il veicolo sia rimasto in panne a causa di un guasto.

Veicolo in panne in fase di rimozione da parte del personale addetto

Proprio in questi istanti, infatti, l’incidente sta per essere rimosso dal personale addetto. Sul posto si sono recati i soccorsi in caso di eventuali feriti. Infatti, al momento non è ancora stata diffusa alcuna informazione in merito alla eventuale presenza dei feriti. La notizia è stata data da Astral Infomobilità, che ha spiegato dell’incidente tramite il proprio profilo social.

Avviso agli automobilisti: guidate con prudenza. Sono segnalate lunghe code e disagi per veicolo in panne sull'autostrada A1 Roma-Napoli. Traffico in direzione della Capitale. Viabilità dunque congestionata in questi istanti tra Ferentino e Anagni-Fiuggi. Il personale sta lavorando alacremente per rimuovere la vettura.

Ancora da chiarire la portata di quanto successo. Non sono tutt’ora disponibili informazioni legate all’eventuale presenza di feriti, ma sembra improbabile che ve ne siano rimasti. Potrebbero seguire aggiornamenti a breve in caso di novità sull’episodio successo proprio poco fa.

