Ieri, a Fiuggi, i militari della locale Stazione, a conclusione di specifica attività info – investigativa, intrapresa a seguito di una denuncia querela presentata da persona residente in Gubbio (PG), deferivano in stato di libertà un 51 enne del luogo, già gravato per reati contro la persona ed il patrimonio, poiché resosi responsabile dei reati di “sostituzione di persona e truffa aggravata”.

Ecco cosa è successo

Il predetto, con artifizi e raggiri, intestava al denunciante, un’utenza per la fornitura di energia elettrica di una attività commerciale presente nella cittadina termale, facendogli recapitare una spesa di euro 680 da parte di una società che gestisce il servizio elettrico.