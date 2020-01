Nel primo tempo Anagni sicuramente più intraprendente ma la cronaca è caratterizzata da decisioni arbitrali ritenute discutibili da parte dei padroni di casa. Al 7′ angolo per i ciociari di Flamini, Trentinella tenta la conclusione da buona posizione ma trova la respinta con un braccio di Santori. Per l’arbitro non è rigore e la gara prosegue.

Al 18′ doppia espulsione, una per parte decretata dall’arbitro Crescenti di Trapani. Minelli commette un brutto fallo su Trenitella che reagisce in modo scomposto. Doppia espulsione ed entrambe le squadre che restano in dieci uomini. Al 20′ l’Anagni va in goal con Elefante ma l’arbitro annulla per un fallo subito durante l’azione dal difensore del Tor Sapienza Santori. Il tempo scorre senza grossi altri sussulti ed il gioco si sviluppa soprattutto a centrocampo. Il primo tempo si conclude con il risultato di parità senza reti.

Nel secondo tempo è solo Anagni, ma la squadra di mister Davide Mancone non riesce a trovare il goal che sarebbe stato di primaria importanza per aggiudicarsi lo scontro diretto. Le occasioni più ghiotte capitano al 27′ ad Elefante io cui tiro potente da buona posizione trova Rausa pronto alla parata. Al 43′ ancora Rausa si supera riuscendo a parare un gran tiro di Sosa destinato sotto la traversa. Al 50′ l’ultimo brivido con Elefante la cui conclusione si perde di poco a lato. Finisce 0-0 con l’Anagni che sale a 16 punti due in più del Tor Sapienza. I ciociari restano al quartultimo posto in zona playout con la salvezza distante quattro punti. Domenica prossima il derby a Cassino.

Il tabellino

Città di Anagni: Giuliani, Russo S., Scatozza, Pastore, Russo L., Trentinella, Neccia, Colarieti, Tataranno, Flamini, Elefante. A disposizione Bartolelli, Sosa, D’Amicis, Rosi, Pappalardo, Contucci, Ancinelli, Savo, Dolce. Allenatore Davide Mancone.