Una settimana di Natale condita da temperature piuttosto basse e qualche gelata, soprattutto la mattina, nelle zone della provincia di Roma e di Frosinone. Ci sarà un cambiamento nel week-end? Scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per venerdì, sabato e domenica rispettivamente 20, 21 e 22 dicembre 2019 nella zona del basso Lazio.

Previsioni meteo 27-28-29 dicembre 2019 in provincia di Frosinone

Venerdì: cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1600m.

Sabato: cieli tendenzialmente sereni. Non è prevista alcuna pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2550m.

Domenica: cieli piuttosto sereni. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 2250m.

Previsioni meteo 27-28-29 dicembre 2019 in provincia di Roma

Venerdì: nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1500m

Sabato: bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2750m.

Domenica: tanto sole e poche nuvole. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2500m.