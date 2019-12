Primi giorni della settimana conditi da temperature in netta risalita rispetto ai giorni scorsi sulle zone della provincia di Roma e di Frosinone e sole. Ci sarà un cambiamento nei prossimi giorni? Scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per mercoledì e giovedì, rispettivamente 25 e 26 dicembre 2019 nella zona del basso Lazio. Che tempo aspettarci per Natale e Santo Stefano?

Previsioni meteo 25-26 dicembre 2019 in provincia di Roma

Mercoledì: giornata di sole, con possibilità di rovesci pari al 10%. Umidità attesa al 73% e raffiche di vento nella media: 8 km/h.. Temperature quasi stabili: 15 la massima e 3 la minima.

Giovedì: giornata di sole: possibilità di rovesci pari al 10%. Umidità attesa al 65% e raffiche di vento nella media: 10 km/h.. Temperature stabili: 15 la massima e 5 la minima.

Previsioni meteo 25-26 dicembre 2019 in provincia di Frosinone

Mercoledì: giornata di sole, con possibilità di rovesci pari al 10%. Umidità attesa al 66% e raffiche di vento nella media: 6 km/h.. Temperature in leggero aumento: 14 la massima e 2 la minima.

Giovedì: giornata di sole: possibilità di maltempo pari al 10%. Umidità attesa al 67%, raffiche di vento che saranno intorno ai 6 km/h. e temperature nella media: 14 la massima e 3 la minima.

Dunque, due giornate condite da bel tempo, quelle del 25 e del 26 dicembre 2019, sia in Ciociaria che nella città metropolitana di Roma e dintorni. Temperature minime che scendono di qualche grado rispetto alla scorsa settimana. La neve continua ad arrivare nelle zone alte, per la gioia degli amanti degli sport invernali. In sintesi, due giorni che saranno di sole e temperature tutto sommato accettabili per il periodo. Buone notizie per chi dunque sperava che a Natale e a Santo Stefano il clima e il tempo fosse buono.

Restate sintonizzati per scoprire quali saranno le previsioni meteo per il fine settimana!