2.0 la magnitudo della scossa di terremoto avvenuta la sera di sabato in Ciociaria. Il sisma è stato rilevato precisamente a Pico, alle 2:17 di mattina.

Scossa di terremoto a Pico stanotte

Magnitudo 2.0 è il minimo indispensabile per far sì che una scossa sia degna di nota. Sentita dai residenti della cittadina, soprattutto in chi vive nei piani alti, e dalle persone delle cittadine limitrofe, data l’ora ha creato un po’ di timore. Per fortuna, al momento, non sono segnalati né danni a cose e nemmeno a persona. Di seguito, i dettagli dopo il rilevamento dell’INGV:

I dettagli

Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: 1 km W Pico (FR), il

22-12-2019 01:17:48 (UTC) 8 ore, 48 minuti fa

22-12-2019 02:17:48 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.46, 13.55 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.