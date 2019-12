Il maltempo ha colpito diverse zone della Regione Lazio e attualmente i disagi risultano molti. Strade chiuse e fiumi che straripano, questi sono i principali problemi che si stanno verificando nel Lazio, in particolar modo in Ciociaria.

La provincia di Frosinone sta risentendo molto delle copiose piogge che oggi, 21 dicembre 2019, si sono verificate per tutta la giornata. Il fiume Amaseno ha straripato e di conseguenza la strada provinciale Giulietta Vallefratta (FR) è stata chiusa dal dal km 0+500 al 4+000.

Anche la strada 509 Forca d’Acero è stata chiusa nel pomeriggio di oggi a causa di una frana, tra San Donato e il confine con l’Abruzzo, creando non poche difficoltà a chi stava percorrendo quel tratto. La notizia è stata data dal portale Astral Infomobilità.

Problemi alla viabilità in provincia di Frosinone a causa del maltempo

La situazione nel cassinate non è delle migliori poiché il fiume Rapido è esondato, in alcuni punti, e via Lungofiume Madonna di Loreto, a Cassino, è stata chiusa.

La protezione civile ha diramato un allerta meteo arancione da stasera e per le successive 18/24 ore, infatti sono previsti temporali e venti forti. Poi da domani mattina e per le successive 24/36 ore sono previsti venti di burrasca. La notizia è stata data dal portale Astral Infomobilità.

Si raccomanda alle persone che si trovano in quest zone di prestare attenzione e di rispettare le nuove direttive stradali, temporanee, per permettere agli addetti di ripristinare la situazione nel minor tempo possibile.

Foto di repertorio