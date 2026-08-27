Colleferro ricorda Joanna: il racconto e le foto della fiaccolata di ieri

Colleferro – Oltre 500 persone erano presenti ieri sera, 26 agosto, alla fiaccolata in memoria di Joanna, la donna di 50 anni uccisa dal marito lo scorso 18 agosto a Colle Sant’Antonino.

Colleferro, la fiaccolata in memoria di Joanna

Tanti i colleferrini, e non solo, che si sono riuniti ieri a Largo San Francesco per la fiaccolata organizzata in memoria di Joanna e per condannare con fermezza ogni episodio di violenza di genere.

Dopo aver distribuito le fiaccole, il corteo si è messo in marcia; presenti anche il sindaco di Colleferro, Giulio Calamita, il vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, diversi rappresentati di varie amministrazioni limitrofe. Presenti anche la Polizia di Stato, la Polizia Locale e i volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile e dell’Associazione Carabinieri.

Intorno alle 21:00, il corteo si è avviato verso la RSA Regina Pacis, dove Joanna lavorava, per poi fermarsi proprio davanti alla struttura, interrompendo il silenzio con un commosso applauso.

Infine, la fiaccolata è terminata a Piazza Mazzini, dove un’amica di Joanna, Antonella, ha riportato il suo personale ricordo sulla donna, per poi cedere la parola alle considerazioni finali del primo cittadino colleferrino, Giulio Calamita.

Una fiaccolata ordinata e commossa, partecipata da tanti concittadini di Joanna che hanno voluto marciare per ricordarla e per stringersi intorno ai familiari e, soprattutto, ai cinque figli della donna. A loro si stringe anche la nostra Redazione, con le più sentite condoglianze.