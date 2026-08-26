Colleferro, una fiaccolata per Joanna: stasera appuntamento a Largo San Francesco

Colleferro – Organizzata una fiaccolata per Joanna, la donna vittima del femminicidio avvenuto lo scorso 18 agosto: nella serata di oggi, 26 agosto 2026, appuntamento a Largo San Francesco alle ore 20:30.

I dettagli sono stati condivisi dal Comune di Colleferro tramite un post pubblicato su Facebook nella giornata di ieri, dopo i funerali della donna celebrati nella mattinata.

Una fiaccolata per Joanna: i dettagli dal Comune di Colleferro

Camminiamo insieme, con una luce tra le mani e un nome nel cuore. Domani sera (stasera, ndr) Colleferro si ferma, si raccoglie, si stringe.

Per Joanna.

Per ciò che non doveva accadere.

Per tutte le voci che non possono più parlare.

Colleferro si unisce nel silenzio e nella luce per ricordare Joanna, vittima di femminicidio. Una comunità intera che sceglie di esserci, di camminare insieme, di dire con forza che la violenza non è destino, non è inevitabile, non è accettabile.

Appuntamento: Largo San Francesco – Ore 20:30

La fiaccolata proseguirà con una breve sosta davanti alla Casa di Riposo Regina Pacis, per poi raggiungere Piazza Mazzini, dove si concluderà il momento di raccoglimento.

Ogni passo, ogni fiaccola, ogni silenzio è un messaggio: ricordare, proteggere, cambiare.

Un gesto semplice ma potente, per sostenere chi non c’è più e chi resta.

Colleferro c’è. E non dimentica.

Fonte testo: Comune di Colleferro su Facebook

Foto di repertorio