Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 20 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 20 agosto 202, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 20 agosto 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 TELEGIORNALE

20:30 L’Eredità Summer

21:30 Doc – Nelle tue mani – S3E14 – Vivere

22:30 Doc – Nelle tue mani – S3E15 – Quello che si deve fare

23:30 Doc – Nelle tue mani – S3E16 – Liberi

23:55 TG1 Sera

00:00 Doc – Nelle tue mani – S3E16 – Liberi

00:50 Codice: la vita è digitale

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il commissario Rex S11E4 – Morte sotto i riflettori

23:00 N.C.I.S. Origins S2E10 – Conta su di me

23:39 N.C.I.S. Origins S2E11 – Sotto la superficie

00:23 N.C.I.S. Origins S2E12 – Mano vincente

01:06 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0 – Puntata del 19/02/2026

20:45 Via Dei Matti n°0 – Eleonora Buratto – Puntata del 08/01/2024

21:15 Kilimangiaro Estate

23:15 TG3 Sera

23:25 Meteo 3

23:30 Cronache dalla storia – Nicea: il concilio dell’imperatore

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:32 Zona bianca

00:33 Drive up

00:49 Pensa in grande

01:51 Tg4 – ultima ora notte

Canale 5

20:00 Tg5

20:34 La ruota della fortuna

21:20 Ghost – Fantasma

23:58 Tg5

00:37 Marry Me – Sposami

Italia 1

20:30 NCIS – Unità Anticrimine

21:16 Chicago Med – PrimaTv

22:50 Law & Order: Unita’ Speciale

00:23 Cold Case – Delitti irrisolti

01:04 Studio Aperto – La giornata

01:17 Sport Mediaset – La giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Il giurato

23:30 Barbero risponde

00:50 Tg La7

TV8

20:00 Europa Conference League Prepartita

20:30 UEFA Europa Conference League

22:30 Anteprima Calciomercato

23:00 Calciomercato – L’originale

NOVE

20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Anplagghed

00:50 Nudi e crudi

20 Venti

20:17 THE BIG BANG THEORY

21:08 Simulant – Il futuro è per sempre

22:56 Blade II

00:53 Chicago Med

Rai 4

20:37 Criminal Minds XII ep.3

21:19 S.W.A.T. S8E10 – Los Altos

21:59 S.W.A.T. S8E11 – Scomparsa

22:38 S.W.A.T. S8E12 – Sotto copertura

23:20 Wire Room – Sorvegliato Speciale

00:52 Anica appuntamento al cinema

00:55 Trauma S1E5 – Episodio 5

01:38 Caledonia

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:11 Resa dei conti a Little Tokyo

22:43 La tempesta perfetta

00:59 Creation

Rai 5

20:29 Overland 19 – Le Indie di Overland – Delhi. L’India in una città – 27/08/2018

21:23 Il mio nome è Riccardo Cocciante

22:57 La Grande Opera all’Arena di Verona: La Traviata

01:33 Rai News Notte

01:34 Overland 19 – Le Indie di Overland – Delhi. L’India in una città – 27/08/2018

Rai Movie

20:45 Stanlio e Ollio – I monelli

21:10 Blow – Up

23:05 Femme Fatale

01:00 Anica – Appuntamento al cinema

01:05 Occhi di Laura Mars

Rai Premium

21:20 Canzonissima – Puntata del 11/04/2026

01:10 Le indagini di Lolita Lobosco – S3E2 – Se vuoi morir

Cielo20:00 Friends

21:15 In ordine di sparizione

23:15 Godzilla

01:40 10.0 Terremoto

Twentyseven

20:14 La signora del west

21:10 Dragonheart

23:00 Il colore viola

01:40 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri

20:45 TG 2000

21:10 Il sogno di Valentina

22:40 Michelangelo Chiaroscuro dell’anima

23:45 La compieta preghiera della sera

00:05 Santo Rosario

LA7 Cinema

20:15 Charlie’s Angels

21:15 Acque profonde

23:20 Widows – Eredità criminale

01:45 L’allievo

La 5

20:06 Terra Amara

21:10 Nessuno come noi

23:04 La dea Fortuna

01:11 If You Love

Real Time

20:35 Cortesie per gli ospiti

23:40 Incidenti di bellezza

Cine34

21:00 Matrimonio al Sud

22:52 Piccolo grande amore

00:40 Ferragosto O.K.

Focus

20:22 Hot Roads – Strade di fuoco

21:20 Alla scoperta dei parchi nazionali del Nord America

23:07 Segnali dall’universo ’26

23:09 Universo ai raggi x

00:02 Segnali dall’universo

00:16 Terrore nello spazio – allarme rosso sulla stazione spaziale internazionale

01:19 Il triangolo delle Bermuda

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Shetland

01:25 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:21 The Closer

21:11 Delitti ai Caraibi

23:08 C.S.I. Miami

00:51 Delitto in Alsazia

Italia 2

20:07 One Piece

21:00 Shark

22:44 American Pie: Ancora insieme

00:44 Holly e Benji Forever

01:59 My Hero Academia

DMAX

21:40 Mr. Oro: tutto ha un prezzo

00:00 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:00 e – Archeo Parchi archeologici Alba Fucens

20:10 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – Torino, la Fiat e la grande migrazione – 26/03/2026

21:10 a.C.d.C. Donne nella storia. Caterina La Grande

22:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità Guglielmo e Rodolfo, il duello dei principi

23:10 Italia: Viaggio nella bellezza. Salvatore Fiume. Il mestiere della pittura (pt.9)

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Torino, la Fiat e la grande migrazione – 26/03/2026

01:00 Mare Nostrum – Napoli

Mediaset Extra

21:47 Tu si que vales

01:34 The wall

Foto di repertorio