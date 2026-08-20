Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 20 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 20 agosto 202, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 20 agosto 2026: la lista completa
Rai 1
20:00 TELEGIORNALE
20:30 L’Eredità Summer
21:30 Doc – Nelle tue mani – S3E14 – Vivere
22:30 Doc – Nelle tue mani – S3E15 – Quello che si deve fare
23:30 Doc – Nelle tue mani – S3E16 – Liberi
23:55 TG1 Sera
00:00 Doc – Nelle tue mani – S3E16 – Liberi
00:50 Codice: la vita è digitale
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Il commissario Rex S11E4 – Morte sotto i riflettori
23:00 N.C.I.S. Origins S2E10 – Conta su di me
23:39 N.C.I.S. Origins S2E11 – Sotto la superficie
00:23 N.C.I.S. Origins S2E12 – Mano vincente
01:06 Meteo 2
Rai 3
20:00 Blob
20:20 Via Dei Matti n°0 – Puntata del 19/02/2026
20:45 Via Dei Matti n°0 – Eleonora Buratto – Puntata del 08/01/2024
21:15 Kilimangiaro Estate
23:15 TG3 Sera
23:25 Meteo 3
23:30 Cronache dalla storia – Nicea: il concilio dell’imperatore
Rete 4
20:29 4 di sera news
21:32 Zona bianca
00:33 Drive up
00:49 Pensa in grande
01:51 Tg4 – ultima ora notte
Canale 5
20:00 Tg5
20:34 La ruota della fortuna
21:20 Ghost – Fantasma
23:58 Tg5
00:37 Marry Me – Sposami
Italia 1
20:30 NCIS – Unità Anticrimine
21:16 Chicago Med – PrimaTv
22:50 Law & Order: Unita’ Speciale
00:23 Cold Case – Delitti irrisolti
01:04 Studio Aperto – La giornata
01:17 Sport Mediaset – La giornata
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 Il giurato
23:30 Barbero risponde
00:50 Tg La7
TV8
20:00 Europa Conference League Prepartita
20:30 UEFA Europa Conference League
22:30 Anteprima Calciomercato
23:00 Calciomercato – L’originale
NOVE
20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?
21:30 Anplagghed
00:50 Nudi e crudi
20 Venti
20:17 THE BIG BANG THEORY
21:08 Simulant – Il futuro è per sempre
22:56 Blade II
00:53 Chicago Med
Rai 4
20:37 Criminal Minds XII ep.3
21:19 S.W.A.T. S8E10 – Los Altos
21:59 S.W.A.T. S8E11 – Scomparsa
22:38 S.W.A.T. S8E12 – Sotto copertura
23:20 Wire Room – Sorvegliato Speciale
00:52 Anica appuntamento al cinema
00:55 Trauma S1E5 – Episodio 5
01:38 Caledonia
Iris
20:13 Walker Texas Ranger
21:11 Resa dei conti a Little Tokyo
22:43 La tempesta perfetta
00:59 Creation
Rai 5
20:29 Overland 19 – Le Indie di Overland – Delhi. L’India in una città – 27/08/2018
21:23 Il mio nome è Riccardo Cocciante
22:57 La Grande Opera all’Arena di Verona: La Traviata
01:33 Rai News Notte
01:34 Overland 19 – Le Indie di Overland – Delhi. L’India in una città – 27/08/2018
Rai Movie
20:45 Stanlio e Ollio – I monelli
21:10 Blow – Up
23:05 Femme Fatale
01:00 Anica – Appuntamento al cinema
01:05 Occhi di Laura Mars
Rai Premium
21:20 Canzonissima – Puntata del 11/04/2026
01:10 Le indagini di Lolita Lobosco – S3E2 – Se vuoi morir
Cielo20:00 Friends
21:15 In ordine di sparizione
23:15 Godzilla
01:40 10.0 Terremoto
Twentyseven
20:14 La signora del west
21:10 Dragonheart
23:00 Il colore viola
01:40 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:45 TG 2000
21:10 Il sogno di Valentina
22:40 Michelangelo Chiaroscuro dell’anima
23:45 La compieta preghiera della sera
00:05 Santo Rosario
LA7 Cinema
20:15 Charlie’s Angels
21:15 Acque profonde
23:20 Widows – Eredità criminale
01:45 L’allievo
La 5
20:06 Terra Amara
21:10 Nessuno come noi
23:04 La dea Fortuna
01:11 If You Love
Real Time
20:35 Cortesie per gli ospiti
23:40 Incidenti di bellezza
Cine34
21:00 Matrimonio al Sud
22:52 Piccolo grande amore
00:40 Ferragosto O.K.
Focus
20:22 Hot Roads – Strade di fuoco
21:20 Alla scoperta dei parchi nazionali del Nord America
23:07 Segnali dall’universo ’26
23:09 Universo ai raggi x
00:02 Segnali dall’universo
00:16 Terrore nello spazio – allarme rosso sulla stazione spaziale internazionale
01:19 Il triangolo delle Bermuda
Giallo
21:10 I misteri di Brokenwood
23:10 Shetland
01:25 I misteri di Murdoch
TOP Crime
20:21 The Closer
21:11 Delitti ai Caraibi
23:08 C.S.I. Miami
00:51 Delitto in Alsazia
Italia 2
20:07 One Piece
21:00 Shark
22:44 American Pie: Ancora insieme
00:44 Holly e Benji Forever
01:59 My Hero Academia
DMAX
21:40 Mr. Oro: tutto ha un prezzo
00:00 Cacciatori di fantasmi
Rai Storia
20:00 e – Archeo Parchi archeologici Alba Fucens
20:10 Il giorno e la storia
20:35 Passato e Presente – Torino, la Fiat e la grande migrazione – 26/03/2026
21:10 a.C.d.C. Donne nella storia. Caterina La Grande
22:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità Guglielmo e Rodolfo, il duello dei principi
23:10 Italia: Viaggio nella bellezza. Salvatore Fiume. Il mestiere della pittura (pt.9)
00:00 Rai News Notte
00:05 Il giorno e la storia
00:25 Passato e Presente – Torino, la Fiat e la grande migrazione – 26/03/2026
01:00 Mare Nostrum – Napoli
Mediaset Extra
21:47 Tu si que vales
01:34 The wall
Foto di repertorio